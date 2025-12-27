パク・ソジュン、写真集から新たな秘蔵カット公開 来年2月の来日サイン会詳細も
韓国の俳優パク・ソジュンの初写真集『Unveiled』が、きのう26日より一般発売をスタート。今回、新たに3枚の秘蔵カットが公開された。
【写真】茶目っ気あるショットも公開したパク・ソジュン
本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を担当しているフォトグラファーのホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒによる芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、一冊の作品として昇華させた写真集。
俳優パク・ソジュンの15年にわたる歩みを凝縮したプレミアムフォトブックとなり、彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。
写真集の購入者を対象に抽選で、来年2月上旬に東京都内で開催される来日サイン会へ招待。写真集にパク・ソジュン本人が直接サインをする。日時・会場等の詳細は、当選者のみに案内される。
■応募方法
写真集購入で、1冊につき1口として自動的に抽選。
購入完了時点で応募完了となる
■当選人数と対象期間
合計150人。
●ファンクラブ有料会員枠：計100人
対象期間：12月19日（金）18:00〜25日（木）23:59
対象者：上記期間中に購入したFC有料会員
●一般販売枠：計50人
対象期間：12月26日（金）18:00〜31日（土）23:59
対象者：上記期間内のすべての購入者
■当選発表
2026年1月上旬
対象者のみ、注文時に登録したメールアドレスへ案内
また、パク・ソジュンがクリエイター・アンバサダーを務めるプレミアムウイスキー『26 Twenty-Six【2025 Edition】』が、Amazonでの販売を開始した。同商品は、麦焼酎「百年の孤独」で知られる黒木本店が立ち上げた尾鈴山蒸留所が製造を担当し、株式会社STARBASEがクリエイティブブランディングを手がけたもの。Amazonでの取扱開始により、より多くの人が気軽に手に取ることができるようになった。
