全長6.2m超え！ どこへでも行ける“陸の王者”

ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2025年8月12日、メルセデスAMG「G63」をベースにした6輪オフロードモデル「XLP 800 6×6 ADVENTURE （XLP 800 6×6アドベンチャー）」を発表しました。

世界中の富裕層や冒険家たちを驚愕させる、とてつもない「Gクラス」が誕生しました。ブラバスが発表したXLP 800 6×6アドベンチャーは、メルセデスAMG G63をベースに、車輪を6つに増やし、ピックアップトラック化した究極のスーパーカーです。

そのスタイリングは、まさに圧巻の一言。ブラバスのエンジニアたちは、ベース車両のラダーフレームをただ延長するだけでなく、完全に再設計。高度なシミュレーションソフトを用いて設計された専用のフレームモジュールを組み込むことで、後輪を4輪化するためのスペースを確保しています。

これにより、ボディサイズは全長6230mm×全幅2265mm×全高2233mmという、規格外の巨体へと進化を遂げたのです。

通常のG63よりもさらに長くなったボディの後半部分は、広々とした荷台（ベッド）を持つピックアップトラックスタイルに変化。荷台の内側は耐久性に優れたカーボンパネルで覆われており、実用性と高級感を両立させています。

この巨体を支える足まわりには、ブラバスが誇る最新のサスペンション技術が投入されました。3つのアクスルすべてに「ポータルアクスル」を採用することで、最低地上高は驚異の473mmを確保。岩場や泥道など、あらゆる悪路をものともしない圧倒的な走破性を実現しています。

ホイールには、このモデルのために開発された22インチの「ブラバス モノブロック Z／HD」鍛造ホイールを装着。8スポークデザインの屈強なホイールに、325／55R22サイズの大径オールテレーンタイヤを組み合わせることで、強烈な視覚的インパクトと機能性を兼ね備えました。

その心臓部に収まるのは、ブラバスのエンジニアによって徹底的にチューニングされた4リッターV型8気筒ツインターボエンジンです。

高性能ターボチャージャーへの換装やECUの最適化を行うパフォーマンスアップグレード「PowerXtra B40S-800」により、最高出力800馬力・最大トルク1000Nmというスーパーカー顔負けのスペックを発揮。

この強大なパワーは9速ATを介して6つの車輪すべてに伝えられ、車両重量が3670kgにも達する巨体ながら、0-100km／h加速は5.8秒をマークします。なお、最高速度はタイヤの保護を考慮して210km／hに制限されています。

エクステリアは、ブラバスらしい「アドベンチャー」な装備で武装されています。フロントバンパーには大型のブラシガードと、最大4500kgの牽引能力を持つウインチを内蔵。ルーフには風切り音を抑えるデフレクター機能付きのカーボン製ライトバーが備わり、夜間のオフロード走行を強力にサポートします。

また、ボンネットやフェンダー、サイドステップなど随所にカーボンパーツを多用することで、スポーティかつラグジュアリーな雰囲気を強調。特に、マットブラックのダブルBロゴが輝くフロントグリルや、ボディサイドに配置された電動格納ステップは、所有する満足感を高めるディテールといえるでしょう。

一方、インテリアはブラバス マスターピースと呼ばれる最高級の仕立てとなっています。

デモカーの内装は、最高級のブラックレザーとダイナミカ（マイクロファイバー）を組み合わせ、随所にカーボンパネルを配置した精悍なデザインを採用。シートやドアパネルには、ブラバスの伝統的な「ヘリテージブランド」パターンと、立体的な「77」のエンボス加工が施され、創業年である1977年への敬意を表しています。

もちろん、ブラバスの流儀に従い、インテリアのカラーや素材はオーナーの好みに合わせて無限に近いカスタマイズが可能です。

注目の価格ですが、欧州での車両価格（付加価値税込み）は133万3774ユーロ（約2億4300万円）からと発表されています。

公道での圧倒的な存在感はもちろん、道なき道を突き進む性能まで手に入れたXLP 800 6×6アドベンチャー。まさに世界最強のオフロードピックアップと呼ぶにふさわしい、破格の一台です。