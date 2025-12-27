石井杏奈、上田竜也のバックハグに「いつもこんなことしてるんですか？」：聖ラブサバイバーズ



ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」(毎週水曜深夜24時30分／2026年1月7日スタート)の会見に、主演の石井杏奈をはじめ、上田竜也、佐津川愛美、山谷花純、原作者のひうらさとるが登壇した。



【動画】「聖ラブサバイバーズ」スペシャル特番



「ホタルノヒカリ」「西園寺さんは家事をしない」などで知られるひうらさとるの同名漫画を実写化。アラサーの男女が抱える悩みや葛藤、欲望に正直に向き合う“愛”と“性”の冒険譚を描く。





大好きな推しと結婚したものの、“セックスゼロ”の新婚生活に悩む主人公・相澤ハルを演じる石井は「私にとってはすごく挑戦的な役柄」と語り、「ストレートな悩みをポップに描いたすごく魅力的な作品で。ハルちゃんという主人公が一喜一憂しながら、いろんなことに向き合って、突き進んでいる姿に惹かれました」と役への思いを口にする。ハルの夫で、人気バンド・サフラジェットシティのベース担当・王子和弘役を演じる上田は「最初にお話を聞かせていただいたときに、なんか新鮮だなと。今までは悪党みたいな役が多かったんですけど(笑)、俺、こういうのあるんだって」とオファーを受けた際の心境を明かした。原作者のひうらは結婚式シーンの撮影を見学したそうで、「すごく華やかで、本当に皆さん、漫画から抜け出たようで。とても感動しました」と感想を。さらにはハルが作成した王子のスクラップブックにも触れ、「特にハルが選んで表紙にしている写真が一番かっこよくて。ぜひBlu-rayに入れてほしい」と熱望した。撮影中に印象に残った出来事を聞かれると、上田は「忘れられない出来事があって」と切り出し、ハルの妄想シーンで王子が甘いセリフをささやきながらバックハグする場面を回想。「普通にやったら、OKが出た瞬間に(石井から) “上田さんっていつもこんなことしてるんですか？”と言われて、“役、役！”って」と慌てて弁明したそう。石井は「おどおど感もなく、監督に“これやって”と言われたことを“わかりましたー”って淡々とされていたから、いつもやってるのかなと思って」と笑顔を見せ、会場は笑いに包まれた。「チーム対抗サバイバル的当てゲーム」も実施。くじ引きの結果、石井＆佐津川がAチーム、上田＆山谷がBチームに決まるも、山谷は「今日、(上田と)はじめましてくらい」と本音をぽつり…。それでも気合十分で挑んだが、結果はAチーム8点、Bチーム5点でAチームの勝利。佐津川が「勝因は、うちらの絆です！」と胸を張ると、上田は「それを言われたら、まだ関係値が出来上がってなかったから(笑)」と潔く敗北を認めていた。負けたBチームは、罰ゲームとして「まだどこにも出していない秘密」を発表することに。山谷は「どうしよう」と戸惑いながらも、「まだ世の中に出してないんですけど、2人と友達になりたいです」と、劇中で友人役を演じる石井と佐津川にメッセージを送り、2人は「もう友達じゃん！」とにっこり。一方の上田は「実は隠し子がいます」と冗談を飛ばすも、「上田の秘密を知っている」という石井が「クレープの食べ方を知らない。“これどうやって食べるの？”、“どこから紙を取るの？”とか言っていた」と暴露。上田は「いや、デカかったのよ」と弁解しつつ、「恥ずかしい秘密をバラされたわ」と嘆いていた。



また記者から“悩みの乗り越え方”を問われた山谷は、唯一の相談相手が愛猫だと告白し、「一番口が堅いので(笑)。家族であり、親友であり、彼氏でもある」としみじみ。



上田は「プライベートなことだったら、友達に話すかな。でも、仕事はたぶん誰にも話さない。落ち込んだりしても、結局どこかできっと立ち直るところが来るから、そのときを待つ」とキッパリ。石井が「上田さんは聞き上手なので」と素顔を明かすと、上田は「モテ男じゃん」と自画自賛して笑わせた。



「愛してやまないものは？」という質問では、上田が「温泉」と即答し、「旅館だと3時にチェックインして、夕飯までずーっと風呂に入ってます。で、ご飯を食べ終わったらまた寝るまで入るんですよ。で、次の日の朝、朝飯の前にも入るんです」とマニアックな入浴法を披露。





佐津川も普段から「お風呂に2、3時間くらい入る」そうで、「最初は42度」という発言に、上田は「いいよね、42度。ピッタシ」と共感。さらには「初心者にはレベルが高いかも」と続け、佐津川が「気をつけて入ってください！」と息ぴったりに呼びかけた。



最後に石井は「撮影しながら人を愛することの純粋さだったり、“好きとは何か”に向き合う大切さを学べた撮影期間でした。私たちは悩む方々の代弁者としてものづくりをしているので、何か少しでも悩みを抱える方々の背中を押せるような、救えるような作品になったらうれしい」と語り、和やかな会見を締めくくった。



ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」は、2026年1月7日（水）深夜24時30分スタート！