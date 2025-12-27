ÃæÃ«Èþµª¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¡ÖËâ½÷¤Î´Û¡×¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡µ¡Ç½ÀÄã·ìÅü¾É¤âÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¼«¤é¤Ëµö¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÎÉ×¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¤Ç¡ÖºòÈÕ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ëºî¤é¤ì¤¿²ÈÂ²ÍÑ¤Î´Ê°×¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÀÊ¤ËºÂ¤ëÃæÃ«¤ÈµÁÍý¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÃ«¤Ï2010Ç¯¤Ëµ¡Ç½ÀÄã·ìÅü¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÅü¼ÁÀ©¸Â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎµÁ»Ð¤¬Êë¤é¤¹Ëâ½÷¤Î´Û¡×¤Ç¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¤ÏÆü¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¸á¸å¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤ª¼êÀ½¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡¢¥Ì¥¹¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¼«¤é¤Ëµö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ìÅüÃÍ¤òÍð¹â²¼¤µ¤»¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢MCT¥ª¥¤¥ë¤òÀè¤Ë¤ªÊ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç·ìÅüÃÍ¤Ï138¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÄã·ìÅü¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö³§ÍÍ¤¬·ò¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤ì¤Ð²æËý¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥Ã¥Æ¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¾î¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£