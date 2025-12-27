ÃæÃ«½á¿Í¡È¾°Ìï³¬µé¡ÉÅ¾¸þ½éÀï¤Ï¿É¾¡¡ÄÀ¤³¦10°Ì¤ËÈ½Äê¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¡×¾°ÌïÀï¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¼Â¸½¤ØÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤¬¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃæÃ«¤Ê¤é¡Ö¤¹¤°¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤10¥«¥¦¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤ÆÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÁª¼ê¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤Î³¬µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤¬¿·³¬µé½éÀï¤ò²¿¤È¤«¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¶½¹Ô¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È½é¤Î¶¦±é¡£°æ¾å¤è¤ê1¤ÄÁ°¤Î¥»¥ß¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤è¤ê2¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤ä¤äÄã¤¤¹½¤¨¤«¤éºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥Ö¤Çµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½é²ó¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç³Ü¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¡¢¶¯¤¤º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÏ¢ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¤«¤é¤Ï¡ÈÁê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¡É¤Ç¤¢¤ëÀÜ¶áÀï¤Ë±þ¤¸¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÁê¼ê¤ÎÁ°¿Ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿Ê¤à¤¿¤Ó¤ËÁý¤·¤¿±¦ÌÜ¾å¤Î¤Ï¤ì¤¬¶ìÆ®¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï115¡½113¤¬2¿Í¡¢118¡½110¤¬1¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæÃ«¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£