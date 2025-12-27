◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 〇中谷潤人（判定３ー０）セバスチャン・エルナンデス●（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を３ー０の判定で下し、スーパーバンタム級転向初戦を白星で飾った。中谷は２０１５年４月のプロデビュー戦以来の連勝を３２に伸ばし、試合終了時点で亀田和毅、井上尚弥を上回り現役選手では最多連勝記録となった。ジャッジ３人の採点は２人がともに１１５−１１３、１人が１１８ー１１０だった。１１５ー１１３をつけたジャッジ２人はともに最終１２回で中谷に１０−９をつけており、エルナンデンスにポイントを奪われていたら、合計で１１４ー１１４となり、判定は１ー０のドローに終わっていた。

中谷が初めて上陸した中東の地で、階級屈指の強さを証明した。エルナンデスはここまで無敗で、ＫＯ率は中谷の７７・４％を上回る９０・０％を誇っていた。昨年は世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーを務めた強打者だったが、世界３階級制覇王者にはかなわなかった。右目を大きく腫らした中谷は、リング上のインタビューで「とてもタフな試合になって、自分のボクシングキャリアにとって、とてもいい経験になりました」と振り返った。

「階級を上げることで、相手の耐久力は上がる。エルナンデス選手はタフで打たれ強い選手だとあえて思って調整するようにしました」。今年６月、西田凌佑（六島）に６回終了ＴＫＯ勝ちして自身が保持していたＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座にＩＢＦ王座を加え、念願の統一王者となった。来年５月、東京ドームで井上尚弥との対戦が期待されることをふまえ、スーパーバンタム級に上げることを決意。西田戦以降は転級を踏まえて、トレーニングを開始。９月にバンタム級の２団体王座を返上すると、１１月からは米国ロサンゼルスに渡り、１５歳から指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーのもとでスパーリングを中心とした強化キャンプを行った。

「（尚弥戦を）期待されることは感じていますが、まずはやるべき仕事があるのは明らか。エルナンデス戦は勝たないといけない。僕の目標の一つは、来年５月の試合への期待をさらに高めるようなパフォーマンスを見せること」。ロスではＷＢＡ世界スーパーバンタム級２位ラモン・カルデナス（米国）と連日のように実戦練習を行った。カルデナスは今年５月、米ラスベガスで尚弥と対戦し８回ＴＫＯ負けしているが、２回に左カウンターでダウンを奪ったことのある強豪だ。中谷は将来、対戦する可能性があるカルデナスと実戦練習をすることで「手の内はある程度、知られてしまうかもしれません。でも、お互いが次戦に強くなるために協力し合えて、切磋琢磨していけるのは本当に素晴らしい」と積極的にグラブを合わせた。

「尚弥選手は様々な引き出しを持っている。僕自身も引き出しの多さとその質の高さを持って戦わないといけない」。エルナンデス戦の先には尚弥戦を見据えていたのは間違いない。だが、サウジアラビア入りして、尚弥陣営は来年５月決戦について、中谷戦とは別に「フェザー級（５７・１キロ以下）に転向して世界５階級制覇を目指す選択肢もある」と明かした。だが、中谷に動揺はなかった。尚弥は「いつかは対戦する相手として見ている」と常にしてきたように冷静だ。

５月に尚弥と対戦して勝てばいい。尚弥がフェザー級で５階級制覇を目指せば、返上したスーパーバンタム級の王座を狙う。中谷は３団体でランキング１位。ＩＢＦは３位だが１、２位が空位で実質的にはトップの地位にいる。２０２６年、中谷はスーパーバンタム級でタイトルを獲得し、井岡一翔、井上尚弥、田中恒成に続く日本人４人目の世界４階級制覇王者を目指す目標に変わりはない。