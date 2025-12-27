S¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤¬Âç·òÆ®¡ªÈ½ÄêÉé¤±¤â¡ÄÃæÃ«½á¿Í¤ÈÂç·ãÀï¡¡¥Í¥Ã¥È¾Î¤¨¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤ÆÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¼Â¸½¤ØÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤¬PFP¥é¥ó¥«¡¼¤ËÂç·òÆ®¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÎÃæÃ«¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÀï¤¦ÃæÃ«¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀÜ¶áÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¼ê¿ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡Ö¥á¥Ò¥³¡ª¥á¥Ò¥³¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£12R¤òÀï¤¤È´¤¤¤ÆÈ½Äê¤Ï0¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬Âç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ä¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ó¥Ð¥á¥Ò¥³¡ª¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬²½¤±Êª¡×¡Ö5R°Ê¹ß¤Ï¤Û¤Ü¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬²¡¤·¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£