ÂæÏÑ¤Ç¤Î¶ËÃ¼¤Ê½ÐÀ¸¿ô¤Î¸º¾¯¡¢º¬ËÜÅª¸¶°ø¤Ï¡Ö°ÂÁ´´¶¤ÎÁÓ¼º¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢ÄÌÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬11Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ²áµîºÇÄã¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¸¶°ø¤ÏÌ±½°¤Î´Ö¤Ç¡Ö°ÂÁ´´¶¤ÎÁÓ¼º¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÏÀ¤¸¤ëµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾¯»Ò²½¤Ï¡¢¿Í¸ý¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÝÂê¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÈ¯Å¸¤È°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¡¢ÄÂÎÁ¿å½à¡¢°é»ù¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä½õ¶â¤ä¼êÅö¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð»º°ÕÍß¤Î²þÁ±¤ò»î¤ß¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼êÅö¤¬²Ã»»¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÏÄã²¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯°Ê¹ß¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤È½Ð»º°ÕÍß¤Î´Ö¤Ë¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î2000Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÌó30Ëü5000¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢03Ç¯¤Ë¤ÏÌó22Ëü7000¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¡¢08Ç¯¤Ë¤Ï20Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
2000Ç¯5·î¤«¤é08Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÄÄ¿åÙ¨ÁíÅý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÃæÂæ¤ÎÀ¯¼£´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¡¢¾Íè¤ÎÀïÁè¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°Â¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢°ìÊý¤Ç½ÐÀ¸¿ô¤Ï²ÃÂ®Åª¤ËÄã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
08Ç¯5·î¤«¤é16Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÇÏ±Ñ¶åÁíÅý¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÂæ´Ø·¸¤Ï09Ç¯¤«¤é15Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¡£½ÐÀ¸¿ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í19Ëü¤«¤é21Ëü¿Í¤Î´Ö¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Äã¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬³Î¤«¤Ë°ìÄê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Ç¯°Ê¹ß¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÎµÞÂ®¤ÊÄã²¼¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ÎÁªÂò¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÂæÏÑ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½Ð»º¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«¤é¤Î·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃ±½ã¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè20¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸³è´Ä¶¤Ø¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£Ê¼Ìò´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¢ÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡¢ËÉ¶õ±é½¬¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¥ê¥¹¥¯¤¬¸øÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¡ÖÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¡×¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾¯»Ò²½ÂÐºö¤¬²¾¤ËÊ¡»ã¤ÎÏÈÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£½ÐÀ¸¿ô¤ÎÊÑ²½¤Ï·ÐºÑ¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃÄÅª¤ÊÍ½Â¬¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¡£À¯ºöÀß·×¤¬Ã»´üÅª¤ÊÊä½õ¶â¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°ÂÁ´´¶¤ÎÁÓ¼º¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀïÁè¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤¬¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½¸«²ÄÇ½À¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¾¯»Ò²½·¹¸þ¤Î´ËÏÂ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë