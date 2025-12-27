¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬´°Á´¤ËËãáã¡×°ËÅì½ãÌé¤Î¡È¾×·â30mÆÈÁöÃÆ¡É¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢Àä»¿¡ª¡ÖÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÚÎï¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×Éüµ¢Àï¤Ç¥´¥é¥Ã¥½
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥¯ 3¡Ý5 ¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î26Æü¡¿¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÅì¤Î¡Ö30mÇúÁö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤ÇÁê¼ê4¿Í¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î26Æü¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤Ç¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÈÂÐÀï¡£¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â3¡¼5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¡Ê¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÇÉé½ý¤·¤¿°ËÅì¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë72Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¾¸å¤Î76Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÅì¤Ï¡¢¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿DF¥¦¡¼¥´¡¦¥·¥±¤ò¤«¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥±¤ÈMF¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥ô¥§¥È¥ì¥»¥ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£ºÇ¸å¤ÏDF¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥·¥§¥ì¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢GK¥À¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Õ¡¼¥ô¥§¥ë¤Î¥Ë¥¢¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
°ËÅì¤Î³èÌö¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ
¡¡¤³¤Î30mÇúÁöÃÆ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£WEB¥µ¥¤¥È¡ØVOETBALKRANT¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤ï¤º¤«4Ê¬´Ö¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò´°Á´¤ËËãáã¤µ¤»¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¸½¡£¡ÖÈà¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢²ÚÎï¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤³¤Î°ì·â¤ÇÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»æ¡ØHet Laatste Nieuws¡Ù¤â¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÅì¤¬¥·¥±¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¡£¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤ÊÆÍÇËÎÏ¤òÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡ØSPORZA¡Ù¤â¡¢¡Ö¸òÂå½Ð¾ì¤Î°ËÅì¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¡£¥Ë¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò»¿¼¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ø¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿°ËÅì¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£2026Ç¯¤Ï·ò¹¯ÂÎ¤È³èÌö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
