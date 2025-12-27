Photo: ギズモード・ジャパン

2025年1月9日の記事を編集して再掲載しています。

使用中に食事はできないけどね！

アメリカ最大級の家電見本市CES 2025には、世界中から最新のデバイスがやって来ます。

以前に取りあげた、ベロでマウス操作をするタッチパッド｢MouthPad^（マウスパッド）｣も発見！

Augmentalのブースで実物を見てきました。

すごっ。マウスにマウスを使う大革命！（日本の編集部より） https://t.co/DcFyQ0boAV - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) January 8, 2025

新たな入力デバイスとして誕生

元々は手足が不自由な人のために開発されましたが、車椅子を操ることも可能。

現在は英語のみですが、声を出さず舌の動きのみで話すサイレント・スピーキングをすると、ディープラーニングを使って舌の動きで話している言葉を読み取れます。声に出さずとも、言葉を打ち込むことが可能なんです。

Photo: ギズモード・ジャパン

デバイスを操作

こちらはベロだけでiPhoneにあるGoogle マップを操作するデモです。

車椅子での生活を強いられる女性は、｢MouthPad^」のおかげで大学での学習も可能になりました。

まだまだ進化する

現在はスピーカー搭載のバージョンも開発中で、マウスパッドを使って声が出せない人も話せるようになるかも？ とのことです。

手を使わず、ベロだけでスマホもPCも車椅子も操れるのは無限の可能性を感じます。

健常者でもハンズフリーで別の作業と同時進行ができたら、もっといろんなことができますね。

Source: YouTube, X, Augmental

【参加無料】CES 2026で見た｢未来のはなし｣をご報告

Image: AI First

ギズモード・ジャパンとBusiness Insider Japan／Tech Insiderの共催イベント｢AI First Lounge｣の第4弾は、このCES 2026にフォーカスします。

両編集部はCES 2026にスタッフを送り込み、世界中から集まった最新テクノロジーを取材を予定。とれたてのテック事情を報告すべく、ギズモード・ジャパンからは総編集長の尾田和実、西谷茂リチャード、Business Insider Japanからはニュース編集長の伊藤有、Tech Insider編集チーフの小林優多郎がトークセッションする予定です。

イベント後半では、日本マイクロソフトとの特別セッションも展開。Copilotの日常使いと、さらに踏み込んだ使い方について解説するという、AIの実用に深くコミットした内容となります。

ぜひお越しください！

参加申し込みはこちら

AI First Lounge Vol.4 〜CESが映し出す、AIのリアルと未来〜 ●料金：無料 ●日時（予定） 2026年1月16日（金）17:00開場 17:20開始 20:30終了 ●会場 BABY The Coffee Brew Club 東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 3階

・本イベントではアルコール飲料の提供を行ないます。法律により20歳未満の方の飲酒は固く禁止されています。 ・20歳未満の方へのアルコールの提供はいたしません。 ・ご入場の際に年齢確認をさせていただく場合がございます。身分証明書のご提示をお願いいたします。20歳未満の方が誤って飲酒された場合、当イベントおよび主催者は一切の責任を負いかねます。

イベント後には懇親会も開催されます。会場はおしゃれなカフェバーなので、リラックスした雰囲気で関係者とコミュニケートできます。尾田総編集長ほか、西谷茂リチャードや綱藤公一郎など気鋭のギズモードスタッフも参加しますので、直接いろいろ質問するのもOKですよ。

参加は無料ですが、Peatixでの事前申し込みが必要です。AIに興味がある方は、こちらで詳細をチェックして、お気軽に参加してみてくださいね。