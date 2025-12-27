マウス（お口）でガジェットを操るマウス。可能性は無限大
2025年1月9日の記事を編集して再掲載しています。
使用中に食事はできないけどね！
アメリカ最大級の家電見本市CES 2025には、世界中から最新のデバイスがやって来ます。
以前に取りあげた、ベロでマウス操作をするタッチパッド｢MouthPad^（マウスパッド）｣も発見！
Augmentalのブースで実物を見てきました。
すごっ。マウスにマウスを使う大革命！（日本の編集部より） https://t.co/DcFyQ0boAV- ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) January 8, 2025
新たな入力デバイスとして誕生
元々は手足が不自由な人のために開発されましたが、車椅子を操ることも可能。
現在は英語のみですが、声を出さず舌の動きのみで話すサイレント・スピーキングをすると、ディープラーニングを使って舌の動きで話している言葉を読み取れます。声に出さずとも、言葉を打ち込むことが可能なんです。
デバイスを操作
こちらはベロだけでiPhoneにあるGoogle マップを操作するデモです。
車椅子での生活を強いられる女性は、｢MouthPad^」のおかげで大学での学習も可能になりました。
まだまだ進化する
現在はスピーカー搭載のバージョンも開発中で、マウスパッドを使って声が出せない人も話せるようになるかも？ とのことです。
手を使わず、ベロだけでスマホもPCも車椅子も操れるのは無限の可能性を感じます。
健常者でもハンズフリーで別の作業と同時進行ができたら、もっといろんなことができますね。
Source: YouTube, X, Augmental
【参加無料】CES 2026で見た｢未来のはなし｣をご報告
ギズモード・ジャパンとBusiness Insider Japan／Tech Insiderの共催イベント｢AI First Lounge｣の第4弾は、このCES 2026にフォーカスします。
両編集部はCES 2026にスタッフを送り込み、世界中から集まった最新テクノロジーを取材を予定。とれたてのテック事情を報告すべく、ギズモード・ジャパンからは総編集長の尾田和実、西谷茂リチャード、Business Insider Japanからはニュース編集長の伊藤有、Tech Insider編集チーフの小林優多郎がトークセッションする予定です。
イベント後半では、日本マイクロソフトとの特別セッションも展開。Copilotの日常使いと、さらに踏み込んだ使い方について解説するという、AIの実用に深くコミットした内容となります。
ぜひお越しください！
参加申し込みはこちら
AI First Lounge Vol.4 〜CESが映し出す、AIのリアルと未来〜
●料金：無料
●日時（予定） 2026年1月16日（金）17:00開場 17:20開始 20:30終了
●会場
BABY The Coffee Brew Club
東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 3階
・本イベントではアルコール飲料の提供を行ないます。法律により20歳未満の方の飲酒は固く禁止されています。
・20歳未満の方へのアルコールの提供はいたしません。
・ご入場の際に年齢確認をさせていただく場合がございます。身分証明書のご提示をお願いいたします。20歳未満の方が誤って飲酒された場合、当イベントおよび主催者は一切の責任を負いかねます。
イベント後には懇親会も開催されます。会場はおしゃれなカフェバーなので、リラックスした雰囲気で関係者とコミュニケートできます。尾田総編集長ほか、西谷茂リチャードや綱藤公一郎など気鋭のギズモードスタッフも参加しますので、直接いろいろ質問するのもOKですよ。
参加は無料ですが、Peatixでの事前申し込みが必要です。AIに興味がある方は、こちらで詳細をチェックして、お気軽に参加してみてくださいね。