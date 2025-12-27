¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡¦¥á¥¤¡¦¥¸¥å¡¼¥ó¤Î»Ñ¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢µÇ°»£±Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º
© Disney
¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¡§¡ÚÌó29¡ß42¡Û1,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó60¡ß88¡Û2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊ¼Á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¥Ý¡¼¥ëÌó·Â2cm°Ê²¼¤ËÂÐ±þ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡£
ÊÉ¤Ë¾þ¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ò¤Êº×¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
© Disney
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó29¡ß42cm¤È¡¢Ìó60¡ß88cm¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¾þ¤ë¾ì½ê¤ä¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ý
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ò¥å¡¼¥¤¡×¡¢¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¤¡×¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¤¡×¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡×¡¢¡Ö¥á¥¤¡×¡¢¡Ö¥¸¥å¡¼¥ó¡×¤Î»Ñ¤â¡ù
© Disney
¡ãÁÇºà¥¢¥Ã¥×¡ä
¿¥¤êÉ½¾ð¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤äÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê·Ú¤ä¤«¡£
© Disney
Î¢ÌÌ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌµÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¾åÉô¤Ë¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Î¤ì¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
µÇ°»£±Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
