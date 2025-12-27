¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ûà²Æ¤Î½÷²¦á³ùÁÒÎÃ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎQC½Ð¾ì¡Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç26Æü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤¡¢PG1¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢²ÆÅß½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤±¤ë¤«¡£³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤Ï¤Ï9Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎG1Í¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Èá´ê¤À¤Ã¤¿G1½éÍ¥¾¡¤È¤È¤â¤Ë²Æ¤Î½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Ç¯¤ÎÂè4²óÊ¡²¬Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡Ê5Ãå¡Ë¡£¤½¤Î»þ°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶¦Æ±²ñ¸«¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÂ¼¤Ï¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡×¡£ÅöÃÏ¤Ï2Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿åÌÌÁêÀ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¢Åß¤Î½÷²¦Â×´§¤Ø¡¢¤¤¤¶½Ð¿Ø¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï¤Î½ÐÈÖ¤Ï12R3¹æÄú¤À¡£
