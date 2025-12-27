¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿
2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ°È¾Àï¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¤ä¤Ï¤ê¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç17»î¹ç18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ËÎ©¤Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Î¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥×µ¼Ô¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£µ¨¤¬ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØMadFootball¡Ù¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¾åÅÄ¤Î³èÌö¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬Ç÷¤ê¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¹¥¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾DF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯Î¨¤¤¤ë¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÈÍ½Áª10»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÆÍÇË¤Î¥«¥®¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£