º£µ¨¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ã¤­¤Î²Á³Ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê±Ñ¼Â¼Á2Éô¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½FW¥Ï¥¸¡¦¥é¥¤¥È¤À¡£

¥ê¡¼¥°Àï8¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï2²¯¥Ý¥ó¥É¤ÎÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØTelegraph¡Ù¤ä¡ØTHE Sun¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤¹¤¬¤ËË¡³°¤¹¤®¤ë²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÇä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï´ÊÃ±¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç17»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«3¾¡¡¢19¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆÀÅÀ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤­¤ë¥é¥¤¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢WÇÕ¤ò¹µ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ÷¤¤¤¬¤¢¤ë¡£

¡ØMARCA¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê»ÑÀª¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Û¤É¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò»î¤ß¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¼é¤ë¤Î¤«Çä¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£