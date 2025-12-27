¥Þ¥óU¤ËÍê¤ì¤ëÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¼ç¾B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢L¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ø¡¡¡ÖÀï»Î¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
±Ñ¡ØManchester Evening News¡Ù¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÀï»Î¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤ÏDF¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤À¡£º£Ç¯¤Î2·î¤ËÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11·îËö¤ÎÂè13Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤¬¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦4¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¯¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï19ºÐ¤ÎDF¥¨¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ÈCB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î2¿Í¤ÎCB¤Ë¥É¥ë¥°¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö8ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï88Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿Æ±Áª¼ê¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£