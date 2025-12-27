¡Úµð¿Í¡Ûµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¡£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡Ö·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤¬£²£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤´À¼±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬¼«¿È¤Î£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÅì¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢£±·³ÄÌ»»£±£±£´ÅÐÈÄ¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£Ä¾¶á£²Ç¯´Ö¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÅê¼êÁØ¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì£±·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç£¹¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ë¤Ï¸ÅÁã»þÂå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¤ª¤ê¡¢Éü³è¤Î²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÄÌç¹â¡ÊÆÁÅç¡Ë¤Ç£²Ç¯½Õ¤«¤é£´µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¡£¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÏºÇ°¦¤ÎºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£