¥Þ¥óU¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡È¥Ä¥¤¥ó¥º¡É¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤Ø¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÁÐ»Ò¤¿¤Á
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÏMF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈMF¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ÉáÃÊ¤ÏU¡Ý21¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¤±¤¬¿ÍÂ³½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°Àá¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯3·î19Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ç»ºÀ¼¤òµó¤²¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¡£¹¶·âÅªMF¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÏU¡Ý19¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ò¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏU¡Ý19¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢U¡Ý19²¤½£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ïºà¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¸·Áª¤·¤¿5ÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¡È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁÐ»ÒÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î2¿Í¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥À¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤È¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥À¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤Ï2008Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÂ·¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¡¢¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÏÄÌ»»170»î¹ç¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤ÏÄÌ»»56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆ±Î½¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤â¡Ö¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ë4Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Û¤É»÷¤¿´é¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ34ºÐ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÁÐ»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë¤È¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢1994¡Ý95¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÆ±°ì¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë·»Äï¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÁÐ»Ò¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤âÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤À¡£¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë·»Äï¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤âÁÐ»Ò¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëDF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎMF¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤À¡£2001Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î·»Äï¤Ï¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥æ¥ê¥¨¥ó¤¬°ìÂÀè¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï²ÃÆþÄ¾¸åÂç¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¸å¤Ï·ø¼é¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³ð¤ï¤º¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ø¤È¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯²Æ¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¤â2024Ç¯3·î¤Ë¡È¥ª¥é¥Ë¥¨¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯9·î¤Î¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÀï¤Ç¡¢¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë·»Äï°ÊÍè½é¤á¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÁÐ»ÒÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¿Í¤Î·»¥Ç¥£¥é¥ó¤ÏVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¥é¥½¡¼ÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë1860¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç°é¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥é¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÁÐ»Ò¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¹¥ô¥§¥ó¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤È¤â¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥ô¥§¥ó¤¬¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ï¥Ò¥ó¥¯¤Ç¡¢¥é¡¼¥¹¤¬¥ô¥¡¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ö¥ë¥¯¥Ï¥¦¥¼¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥®¥ª¥Ê¥ë¥ê¡¼¥¬¡¦¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê4ÉôÁêÅö¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÉ¤ò¤È¤ëMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤â¡È¥Ä¥¤¥ó¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î°ì¿Í¤À¡£Éã¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤È»°ÃË¥¨¥ê¥¢¥¹¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤ÈÁÐ»Ò¤Î¥·¥â¥ó¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÊì¹ñ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥±¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¥È¥ê¥Î¤ä¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥±¥ó¤ËÉüµ¢¡£°ìÊý¤Ç¥·¥â¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ä¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥±¥ó¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó·»Äï¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤Ï2024Ç¯¤«¤é±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¶þ»Ø¤ÎÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥·¥â¥ó¤Ï¥Ø¥Ã¥±¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬2025Ç¯Ëö¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢ÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¡£³¤³°Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÁÐ»Ò¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÏMF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈMF¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ÉáÃÊ¤ÏU¡Ý21¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¤±¤¬¿ÍÂ³½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°Àá¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¸·Áª¤·¤¿5ÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£¥À¡¦¥·¥¦¥ô¥¡·»Äï
¡¡¡È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁÐ»ÒÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î2¿Í¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥À¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤È¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥À¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤Ï2008Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÂ·¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¡¢¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÏÄÌ»»170»î¹ç¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤ÏÄÌ»»56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆ±Î½¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤â¡Ö¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ë4Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Û¤É»÷¤¿´é¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ó¥ª¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ34ºÐ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë·»Äï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÁÐ»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë¤È¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢1994¡Ý95¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÆ±°ì¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë·»Äï¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÁÐ»Ò¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤âÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤À¡£¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë·»Äï¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¢£¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼·»Äï
¡¡¸½Ìò¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤âÁÐ»Ò¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëDF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎMF¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤À¡£2001Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î·»Äï¤Ï¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥æ¥ê¥¨¥ó¤¬°ìÂÀè¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï²ÃÆþÄ¾¸åÂç¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¸å¤Ï·ø¼é¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³ð¤ï¤º¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ø¤È¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯²Æ¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¤â2024Ç¯3·î¤Ë¡È¥ª¥é¥Ë¥¨¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯9·î¤Î¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÀï¤Ç¡¢¥Ç¡¦¥Ö¡¼¥ë·»Äï°ÊÍè½é¤á¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÁÐ»ÒÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¿Í¤Î·»¥Ç¥£¥é¥ó¤ÏVVV¥Õ¥§¥ó¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¥é¥½¡¼ÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ù¥ó¥À¡¼·»Äï
¡¡¤È¤â¤Ë1860¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç°é¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥é¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÁÐ»Ò¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¹¥ô¥§¥ó¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤È¤â¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥ô¥§¥ó¤¬¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ï¥Ò¥ó¥¯¤Ç¡¢¥é¡¼¥¹¤¬¥ô¥¡¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ö¥ë¥¯¥Ï¥¦¥¼¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥®¥ª¥Ê¥ë¥ê¡¼¥¬¡¦¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê4ÉôÁêÅö¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó·»Äï
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÉ¤ò¤È¤ëMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤â¡È¥Ä¥¤¥ó¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤Î°ì¿Í¤À¡£Éã¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤È»°ÃË¥¨¥ê¥¢¥¹¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤ÈÁÐ»Ò¤Î¥·¥â¥ó¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÊì¹ñ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥±¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¥È¥ê¥Î¤ä¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥±¥ó¤ËÉüµ¢¡£°ìÊý¤Ç¥·¥â¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ä¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥±¥ó¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó·»Äï¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤Ï2024Ç¯¤«¤é±ºÏÂ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¶þ»Ø¤ÎÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥·¥â¥ó¤Ï¥Ø¥Ã¥±¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬2025Ç¯Ëö¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢ÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¡£³¤³°Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÁÐ»Ò¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£