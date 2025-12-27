ÍèÇ¯¤Î¥¯¥ÞÂÐºöÍ½»»62²¯±ß¡¡ÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡ÖÂ¤ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¡×»ä¸«
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤Î¹â²¬Ã£Ç·»á¤¬27Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¥Ë¥å¡¼¥¹¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á´¹ñ¤ÇÂ¿È¯¤·¤¿¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥¾®ß·À¬±Ù¤«¤é¡ÖÅß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ìÍèÇ¯°Ê¹ß¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÍ½»»¤Ï62²¯±ß¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¸øÌ³°÷¤ò·ó¤Í¤ëÊý¤Î°éÀ®¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÂ¤ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶å½£¡¢²Æì¤È´ØÅì¤Î°ìÉô¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Û¤ÜÁ´¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç¶î½ü¤Ë¤¢¤¿¤é¤ì¤ë¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¶î½ü¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤ÎÁý³Û¡¢¤½¤ì¤«¤éÌÈÀÕ¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëü¤¬°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤â¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤ì¤Ï¸ø¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢ÇÀ¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î»Ù±ç¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸øÅª¤Ê³ÊÉÕ¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¿ÍÌ¿¤¬13¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¥·¥«¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ìî¸©¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÅà·ëËÉ»ßºÞ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Àã¹ñ¤Ï¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±öÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë¤òÊäµë¤·¤Æ¡¢Åß¤Ë¥·¥«¤âÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»³¤Î¥¨¥µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥ÞÂÐºö¤ÏËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï2027Ç¯¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÖÇ¯¤Ç¤¯¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢62²¯±ß¡¢Âç¶â¤È¤ª»×¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£