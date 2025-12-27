今だからこそ行きたいと思う「オセアニアの旅行先」ランキング！ 2位「オーストラリア」を抑えた1位は？【2025年調査】
2025年の締めくくりと新年の幕開けを特別な場所で過ごすべく、世界各地の魅力的なスポットに改めて注目が集まっています。一年頑張った自分へのご褒美として、あるいは大切な人と過ごすひとときのために、今この瞬間に「訪れたい」と願う人が多い人気の旅先を集約しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「海外旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、今だからこそ行きたいと思う「オセアニアの旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：オーストラリア／51票日本との時差が少なく、身体への負担が軽いオーストラリアが2位に選ばれました。広大な大地に広がる世界遺産グレートバリアリーフやウルル（エアーズロック）、そしてコアラやカンガルーといった固有の動物たちとの観察や出会いは、子どもから大人まで満足度が高い体験です。近年は、チップ文化のない気軽さも相まって、ハワイに代わる新しいビーチリゾートの選択肢としても熱い視線が注がれています。
回答者からは「ロケーションがキレイで暖かいイメージなので、冬の今行きたい」（30代男性／岐阜県）、「オペラハウスやハーバーブリッジなど、建造物と都会と自然を楽しめるから」（40代女性／富山県）、「グレートバリアリーフやエアーズロックなど、日本にはないような壮大な自然を感じたい」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：ハワイ／142票圧倒的な人気で1位を独占したのは、「常夏の楽園」ハワイでした。美しいビーチ、豊富なショッピングスポット、そして日本語が通じる安心感は、他の旅先には代えがたい魅力。B級グルメから高級レストランまでそろう食の楽しさもあり、リピーターが絶えません。「迷ったらハワイ」という信頼感と、何度訪れても新しい癒やしをくれる場所として、不動の1位を守り続けています。
回答者からは「日本語がある程度通じて、安心して滞在できると思うから」（60代女性／長崎県）、「日本の海も好きですが、一度海外の海も見て見たいと思うから。ハンバーガーなど大きいイメージがあるので、グルメも楽しみたい」（30代女性／和歌山県）、「美しいビーチとリゾートでリラックスしつつ、ローカル文化や自然体験も充実していて今こそ癒やされるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)