新一万円札が「10万円」に大化け！ お年玉を用意するときに確認したい「プレミアム紙幣」の特徴とは？
お年玉の用意で新札を準備したい今日この頃、皆さんは「記番号」（紙幣に記載されているアルファベットと番号）に注目して両替したことはあるでしょうか？ まとめて両替する時期だからこそぜひ確認したい記番号があるのです。特に人気のある記番号は高値が付く傾向にあるため、要チェックです。
【実際の画像】10万円に大化けした「新一万円札」を見る
番号はすべて7。「ラッキー7」といわれるようにやはりゾロ目の7は人気があります。紙幣収集家でなくとも、もし入手できるなら欲しいと思う人は多いのではないでしょうか。
7のほかにゾロ目で特に人気が高いのは「8」です。8は「末広がり」を意識してのことだと考えられます。このほか、「1」のゾロ目も高値になることがあります。一方で、ゾロ目でもさほど高値になりにくいのは「4」「2」といった数字です。
実際に同オークションでも出品されましたが、渋沢栄一の一万円札の4のゾロ目は6万2000円、2のゾロ目は6万5000円と、どれも7のゾロ目よりは低い価格で落札されました。
なお、旧紙幣では発行枚数が多かったこともあり、新紙幣に比べるとゾロ目紙幣の価値はそこまで高くならないかもしれません。また、新紙幣も今後大量に出回っていけば価格も落ち着いてくるのではないかと思われます。
発見したらオークションに出品するもよし、縁起物として飾るもよし。もちろんお年玉として贈るのもいいでしょう。紙幣を単純にお金と見るだけではない楽しみ方もぜひ試してみてはいかがでしょうか。
＜参考＞
第37回銀座コインオークション Lot番号：505 渋沢栄一10000円 2桁 AD777777MB 令和6年〜（2024〜） | UNC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
