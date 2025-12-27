子どもの反応がよかった「横浜土産のお菓子」ランキング！ 2位「ありあけのハーバー」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月8日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「横浜土産」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「子ども（甥っ子・めいっ子）の反応がよかった横浜土産のお菓子」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
「横濱ハーバーダブルマロンは、港・ヨコハマの船をイメージしたマロンケーキ。刻んだ栗を入れた自家製のあんが薄くソフトなカステラ生地で包み込まれています。しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいは、子どもから高齢者まで多くの人に愛されています。
パッケージや個包装のイラストは船と港町横浜を愛してやまない柳原良平画伯によるもの。船のイラストは2009年3月横浜港に初入港した客船“クイーン・メリー2”を描いています。
期間限定で、横浜DeNAベイスターズや「ポケットモンスター」などのキャラクターとコラボレーションした商品も販売されていますので、チェックしてみてください。
回答者からは、「キャラクターが描かれたかわいいパッケージと、ふんわりとしたケーキのような味わいのお菓子は子どもにぴったりだから」（40代女性／京都府）、「子どもも好きな味で好みが分かれないと思います」（30代女性／千葉県）、「ポケモンコラボ商品がありパッケージが可愛かったから」（30代女性／神奈川県）、という声が上がっています。
「横浜チョコレート 赤い靴」は、横浜を舞台にした野口雨情作詞の童謡「赤い靴」をチョコレートで表現したお菓子です。横浜をテーマにしたオリジナルグッズの企画、製作、販売を行うエクスポートが手掛けています。
マッチ箱風のパッケージの中に、サイズ5cmの靴の形をしたチョコレートと「赤い靴」の歌詞カードが入っています。甘いミルクチョコレートなので、小さな子どもにも喜ばれます。1足（税込324円）は2個入り、3足セット（税込972円）は6個入りです。
回答者からは、「食べずに飾っておきたくなるような可愛らしい赤い靴の形をしたチョコレート、とにかく見た目が印象に残るので目の前に出すだけで反応が良い、見ても食べても良く喜ばれる」（40代男性／岩手県）、「赤い靴をしているデザインが珍しいので喜ばれました」（30代女性／愛知県）、「子どもが食べやすい味だから」（40代女性／埼玉県）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の250人（20代：52人、30代：102人、40代：52人、50代：34人、60代：10人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
