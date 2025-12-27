¤É¤Î´ü´Ö¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¡©¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥À¡¼¥Ó¡¼¡×³«»Ï¡£¿Íµ¤´ü´Ö¤Ë¶âÍø¾å¾è¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤Ï¡¢SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¾¦ÉÊ¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶âÍø³ÎÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÍÂÆþ´ü´Ö¡×¤Î¤ß¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡ÖÍÂÆþ´ü´Ö¡×¤ò6¥«·î¡¢1Ç¯¡¢3Ç¯¡¢5Ç¯¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ë¤Î³ÆÍÂÆþ´ü´Ö¤Î¶âÍø¤Ï²èÁü¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼è¤ê°·¤¤´ü´Ö½ªÎ»»þ¤Þ¤¿¤ÏÊç½¸Áí³ÛÅþÃ£»þ
Äê´üÍÂ¶â¥À¡¼¥Ó¡¼
´ü´Ö¡§
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§
SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
ÍÂÆþ¶â³Û¡§
1¸ý10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
ÍÂÆþ´ü´Ö¡§
¡6¥«·î ¢1Ç¯ £3Ç¯ ¤5Ç¯
Å¬ÍÑ¶âÍø¡§
¡6¥«·î¡§Ç¯0.4¡ó¡¢¾å¾è¤»ÍøÎ¨Å¬ÍÑ»þ Ç¯0.8¡ó
¢1Ç¯¡§Ç¯0.6¡ó¡¢¾å¾è¤»ÍøÎ¨Å¬ÍÑ»þ Ç¯1.0¡ó
£3Ç¯¡§Ç¯0.8¡ó¡¢¾å¾è¤»ÍøÎ¨Å¬ÍÑ»þ Ç¯1.2¡ó
¤5Ç¯¡§Ç¯0.8¡ó¡¢¾å¾è¤»ÍøÎ¨Å¬ÍÑ»þ Ç¯1.2¡ó
Êç½¸Áí³Û¡§
³Æ¾¦ÉÊ20²¯±ß
¤Ê¤ª¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¾å¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê°·¤¤´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¡¡Á¤¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Êç½¸Áí³Û¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÂÆþ´ü´Ö¤Î¿Íµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡£ÄÌ¾ï¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍøÍ¥¶ø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤Ïº£Ç¯¤Ç½ªÎ»¤¹¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Á»Íµ¨¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Á¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â2026Ç¯1·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤Î¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡Ö¤¤é¤ä¤«¶ä¹ÔSBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
