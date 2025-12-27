「定年後に孤立する人」の共通点はスマホ。和田秀樹が危惧する、50代からの“デジタル依存”の恐怖
スマホやAIは生活を便利にする一方、シニア世代の「依存」は深刻な孤立や判断力の低下を招く恐れがあります。
「自分は大丈夫」と思っていても、気づけば人間関係が希薄になり、思考をAI任せにしてしまうケースは少なくありません。
本記事では、和田秀樹さんの著書『50歳からのチャンスを広げる 「自分軸」』（日東書院本社）から一部抜粋・編集し、テクノロジーに支配されず、賢く共生するための「50代からの向き合い方」を解説します。
【2025年最新】東京23区で「老後に住みたいと思う区」ランキング！ 2位「杉並区」、1位は？
みなさんの中にも「スマホ依存気味だけど老後になれば使わなくなるでしょ」と楽観視している人もいるかもしれませんが、加齢に伴いスマホを使わなくなるわけではありません。
実際、「友人からの連絡を待つ間、ずっとスマホを握りしめている」「食事中もスマホから目が離せない」。そんな同世代の光景を目にすることも珍しくないのではないでしょうか。
50代で「スマホ依存の傾向があるかも」と自覚が少しでもあるようでしたら、生活を見直してみましょう。
スマホ依存の怖さは、知らず知らずのうちに人との「つながり」が失われていくことです。便利な反面、使い方を誤ると脳の機能を低下させ、コミュニケーション能力を奪ってしまう危険性があります。
分かりやすいのがLINEです。LINEは安心感を得られやすいツールともいえるのですが、この安心感は危ういものです。少しでも返事が遅れたり、既読スルーされたりすると、たちまち揺らいでしまいます。常に他者とつながっている安心感を求めることが、かえって不安を生み出すのです。
ですから、時には「スマホなしデー」を設けてみましょう。スマホを持たずに外出し、リアルな体験を取り戻す。意識的にスマホから離れ、家族との団欒（だんらん）を楽しんだり、友人と会って語り合ったりする。そうやってオフラインの時間を大切にすることが、スマホ依存への歯止めになるはずです。
スマホを全否定する必要はありません。スマホなしで生きるというのは現代社会においては自立から遠のく結果を生み出しかねません。適度に利用することが自力で生活をより豊かにすることにつながります。
利便性に感謝しつつ、決して振り回されることのない自立した生き方。そこに、人生100年時代を謳歌するヒントがあるはずです。
常に好奇心を持って、前向きな気持ちで新しい技術に触れてみること。それが「AIとの共存」への第一歩になります。50代のみなさんでしたら、大いにそれは可能です。
大切なのは、「どこまでAIを使い、どこまで自分流を残しておくかの柔軟性」です。
ロボットが家事をしてくれれば、確かに楽にはなります。ですが、自分の手で料理を作り、掃除をする喜びがある人もいます。ならば、その喜びを大切にすることも、自分の人生にとって重要なことになるはずです。
まずは自分で考え、決めようとすること。脳の可塑性を信じて、使い続けるとそんなに機能が落ちないこともあります。AIに助けを求めながら、自分でできることは自分でやる。そんな柔軟性を持つことが、人間らしく生きているという実感を与えてくれるかもしれません。
テクノロジーの進化は、私たちの人生に無限の可能性をもたらしてくれます。
これまでのシニアの方々の発想は「機械に頼る」か「機械を拒否して自力で限界まで頑張る」の二択になりがちでした。
一方、現代は人間とテクノロジーが共生する時代です。AI やロボットに生活を豊かにしてもらいながら、なおかつ自分で決めた満足感も保つようにする。そんな理想的な関係を築くために、私たちひとりひとりが知恵を出し合っていかなくてはいけません。
ある意味、今の50代はその先駆者となる存在なのかもしれません。極端な発想に陥らず、バランス感覚を持つ。
便利な道具に囲まれながらも、決して道具に使われることなく、道具を使いこなす。みなさんには、そんな自在さと柔軟さを身に付けてもらいたいと私は考えています。この書籍の執筆者：和田秀樹 プロフィール
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。
東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長、 立命館大学生命科学部特任教授 。(文:和田 秀樹)
「自分は大丈夫」と思っていても、気づけば人間関係が希薄になり、思考をAI任せにしてしまうケースは少なくありません。
本記事では、和田秀樹さんの著書『50歳からのチャンスを広げる 「自分軸」』（日東書院本社）から一部抜粋・編集し、テクノロジーに支配されず、賢く共生するための「50代からの向き合い方」を解説します。
「スマホ依存」はシニアこそ怖いスマホの普及拡大に伴って、「スマホ依存」が深刻になっています。常にスマホをチェックしてしまう。寝ても起きてもスマホをいじってしまう。特に若い世代への影響が心配されがちですが、実はシニア世代も無縁ではありません。
みなさんの中にも「スマホ依存気味だけど老後になれば使わなくなるでしょ」と楽観視している人もいるかもしれませんが、加齢に伴いスマホを使わなくなるわけではありません。
実際、「友人からの連絡を待つ間、ずっとスマホを握りしめている」「食事中もスマホから目が離せない」。そんな同世代の光景を目にすることも珍しくないのではないでしょうか。
50代で「スマホ依存の傾向があるかも」と自覚が少しでもあるようでしたら、生活を見直してみましょう。
スマホ依存の怖さは、知らず知らずのうちに人との「つながり」が失われていくことです。便利な反面、使い方を誤ると脳の機能を低下させ、コミュニケーション能力を奪ってしまう危険性があります。
分かりやすいのがLINEです。LINEは安心感を得られやすいツールともいえるのですが、この安心感は危ういものです。少しでも返事が遅れたり、既読スルーされたりすると、たちまち揺らいでしまいます。常に他者とつながっている安心感を求めることが、かえって不安を生み出すのです。
意識的に「スマホなし」の時間を作るスマホ依存を防ぐには、「なければ困る」から「あれば便利」へ意識を切り替えることが大切です。「歩く」「食べる」「飲む」「話す」「聞く」などの人間の日々の活動にスマホは本来必要ありません。
ですから、時には「スマホなしデー」を設けてみましょう。スマホを持たずに外出し、リアルな体験を取り戻す。意識的にスマホから離れ、家族との団欒（だんらん）を楽しんだり、友人と会って語り合ったりする。そうやってオフラインの時間を大切にすることが、スマホ依存への歯止めになるはずです。
スマホを全否定する必要はありません。スマホなしで生きるというのは現代社会においては自立から遠のく結果を生み出しかねません。適度に利用することが自力で生活をより豊かにすることにつながります。
利便性に感謝しつつ、決して振り回されることのない自立した生き方。そこに、人生100年時代を謳歌するヒントがあるはずです。
AIは「拒絶」せず「利用」する新しいテクノロジーを拒絶するのは得策ではありません。今、テクノロジーを正しく理解して活用し始めれば、シニア世代になった際に恩恵を受けやすいはずです。
常に好奇心を持って、前向きな気持ちで新しい技術に触れてみること。それが「AIとの共存」への第一歩になります。50代のみなさんでしたら、大いにそれは可能です。
大切なのは、「どこまでAIを使い、どこまで自分流を残しておくかの柔軟性」です。
ロボットが家事をしてくれれば、確かに楽にはなります。ですが、自分の手で料理を作り、掃除をする喜びがある人もいます。ならば、その喜びを大切にすることも、自分の人生にとって重要なことになるはずです。
「判断」を委ねると脳は一気に衰える認知機能が衰えても、いきなり判断をAIに委ねるのは早計かもしれません。
まずは自分で考え、決めようとすること。脳の可塑性を信じて、使い続けるとそんなに機能が落ちないこともあります。AIに助けを求めながら、自分でできることは自分でやる。そんな柔軟性を持つことが、人間らしく生きているという実感を与えてくれるかもしれません。
テクノロジーの進化は、私たちの人生に無限の可能性をもたらしてくれます。
これまでのシニアの方々の発想は「機械に頼る」か「機械を拒否して自力で限界まで頑張る」の二択になりがちでした。
一方、現代は人間とテクノロジーが共生する時代です。AI やロボットに生活を豊かにしてもらいながら、なおかつ自分で決めた満足感も保つようにする。そんな理想的な関係を築くために、私たちひとりひとりが知恵を出し合っていかなくてはいけません。
ある意味、今の50代はその先駆者となる存在なのかもしれません。極端な発想に陥らず、バランス感覚を持つ。
便利な道具に囲まれながらも、決して道具に使われることなく、道具を使いこなす。みなさんには、そんな自在さと柔軟さを身に付けてもらいたいと私は考えています。この書籍の執筆者：和田秀樹 プロフィール
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。
東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長、 立命館大学生命科学部特任教授 。(文:和田 秀樹)