吸いごたえが強いと思うメンソール加熱式たばこスティックランキング！ 2位「テリア メンソール」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックの「吸いごたえ」を重視するユーザーも多いのではないでしょうか。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思うメンソールタイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【8位までの全ランキング結果】
回答者にテリア メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「吸いごたえは1番良いです」（30代男性／群馬県）
「ガツンとくる味の濃さ」（50代男性／大阪府）
「メンソールの喉に来る刺激が１番強いと思った」（30代男性／千葉県）
「キック感も十分で、メンソール特有のスッキリした味わいが長く続くのが特徴です」（30代女性／大阪府）
回答者にテリア ブラック メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「メンソールが強く一番吸いごたえがあるからです」（40代男性／石川県）
「強烈なメンソール感が喉にガツンと響き、強烈なキック感を楽しめるから」（30代女性／北海道）
「メンソールが強く吸いごたえがあるから」（20代女性／東京都）
「1番メンソールがきついと感じました」（20代女性／茨城県）
「ブラックシリーズは他のメンソールタイプに比べてタバコ感が強く、メンソールの刺激と相まって吸いごたえが一番あると感じています」（40代男性／東京都）
伊藤：2位の「テリア メンソール」は、定番モデルながらガツンとしたメンソールを感じることができ、IQOSを代表するたばこスティックと言えるほど人気が高いです。紙巻たばことは違った強い吸いごたえや、メンソール系の強い味わいを感じることができます。
普段レギュラータイプを吸っている人が1度メンソールタイプを試してみるなら、強い吸いごたえの「テリア メンソール」はおすすめです。
1位の「テリア ブラック メンソール」は、メンソール系スティックの中では最強のメンソールだと個人的には思います。強烈な吸いごたえを求める人に1番おすすめのたばこスティックです。吸った瞬間にすぐキック感を感じることができ、吸い終わった後も高い満足度が続きます。
紙巻きたばこでは感じることができない、加熱式たばこならではの強いメンソールは、紙巻きたばこ派の人にも1度体験してほしい味わいです。ほかのメンソール系スティックが物足りなくなるほどの刺激を「テリア ブラック メンソール」では感じることができます。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
