¡ÚÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¡¦ÄëµþÄ¹²¬¡ÝÊ¡²¬Âè°ì¡ÛÂè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Ê¡²¬Âè°ì¡¦µÜËÜÁï¡Ê£³£³¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË­¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë ¡¡ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬­¢¡Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬­¡¡Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ëºòÇ¯2°Ì¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¢Åì»³¡ÊµþÅÔ­¡¡Ë¤¬½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Ê¡²¬¸©Àª¤ÎÎ¾¹»¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ¾¶á10Ç¯¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç5ÅÙÌÜ¡£½à·è¾¡2»î¹ç¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡ÃË»Ò¤Î½à·è¾¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬­¢¡Ë¡½Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬­¡¡Ë¡½Åì»³¡ÊµþÅÔ­¡¡Ë

¡¡½÷»Ò¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð2¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Ç25ÅÙÌÜ¤ÎV¤òÌÜ»Ø¤¹ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ­¡¡Ë¤È½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï28Æü¡£