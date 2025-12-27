ÃË»Ò¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ4¶¯¡¡½÷»Ò¤Ï25ÅÙÌÜV¤«½éÍ¥¾¡·ü¤±·è¾¡¤Ø¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë ¡¡ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ëºòÇ¯2°Ì¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¢Åì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤¬½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Ê¡²¬¸©Àª¤ÎÎ¾¹»¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ¾¶á10Ç¯¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç5ÅÙÌÜ¡£½à·è¾¡2»î¹ç¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î½à·è¾¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡½Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡½Åì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð2¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Ç25ÅÙÌÜ¤ÎV¤òÌÜ»Ø¤¹ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¤È½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï28Æü¡£