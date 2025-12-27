¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¡¢²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì
¶¯¤¤´¨µ¤¤¬È´¤±¤Æ¡¢28Æü¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤âÀã¤¬¤ä¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤âÀÄ¶õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½ÁÛµ¤²¹¡Û
Ä«¤Ï¡¢Åìµþ¤ä¹âÃÎ¤Ç1¡î¤ÈÉ¹¤ÎÄ¥¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨¤µ¤¬´Ë¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç27Æü¤è¤ê5¡î¹â¤¤11¡î¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â12¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Âç¤ß¤½¤«¤«¤é¡¢¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·´¨ÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢½éÆü¤Î½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤Î½é·Ø¤â¡¢ËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
