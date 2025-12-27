¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä ¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÈäÏª ¡Èº£ÀÎ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡¼1 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê12·î27Æü¡¦ÃË»ÒÂè8Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿
¡Ö¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¾®³ØÀ¸»þÂå¡É¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£°Õ³°¤Êº£ÀÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºåvsÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿ABEMA¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹â¾¾ÂîÌð¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤äYouTuber¡¢½÷Í¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡È¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡É ¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤À¡£Ãæ·Ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·ù¤À¤Ê¤¡¥Ç¥³¥Ã¥Ñ¥Á¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤Î»Ñ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤â¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¹â¾¾¤Ï¡ÖÀ¾ÅÄ¡©¡×¤È¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤êÆüËÜÂåÉ½¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Èº£ÀÎ¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï½ª»Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¤Ë¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£2¥»¥Ã¥ÈÀè¼è¤Î¸å¡¢1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 ÃË»ÒÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦2°Ì¡É¤ÎÁê¼ê¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Î½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë