¡Úµð¿Í¡Û ÌðÌî¸¬¼¡½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡ÖÁ´Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¡×Êñ³çÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë·è°Õ
¡¡µð¿Í¡¦ÌðÌî¸¬¼¡½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬£²£·Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡×Ìîµå¶µ¼¼¤Ë³ÚÅ·¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤È»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤ÆÃúÇ«¤Ë½õ¸À¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤ä¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢Íèµ¨¤Ï½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬£±¡¢£²¡¢£³·³¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤äÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡£±£±¡¢£±£²·î¤ÏÏ¢Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¼çÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥ª¥Õ´ü´Ö¤â»ØÆ³²ÄÇ½¤Ê°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤Ï½õ¸À¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤ÏÌîµå¶¨Ìó¾å¡¢£±£²·î¤«¤é£±·î¤Ë»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤äÎý½¬ÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÍøÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î£±¡¢£²·î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡½õ¤Ã¿Í¤ä¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢ÌÜ¤òÇÛ¤ëÈÏ°Ï¤ÏÂ¿¤¤¡£¡ÖÁ´Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÈà¤é¤¬£Ó£Ï£Ó¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£