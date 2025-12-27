2試合連続弾のU-22日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)が大会MVP!「自分、けっこう雰囲気あるので…」
[12.27 IBARAKI Next Generation Cup 2025 決勝 U-22日本代表 6-1 U-21 ALL IBARAKI Ksスタ]
結果を残して、吉報を待つ。U-22日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大2年)は先制点を奪取。あす28日には来年1月のAFC U23アジアカップメンバー23人が発表されるが、「選ばれたらうれしいけど、あんまり考えないようにしている」と心境を語った。
前半9分、U-22日本代表はンワディケで均衡を破った。中盤からの縦パスをンワディケが収め、落としたボールをMF川合徳孟が拾う。PA内のスルーパスにンワディケが反応すると、ゴール前で落ち着いて右足シュートを決めた。
「セットプレーの得点はあったけど、流れのなかでの得点が少なかった。それで決めたのがよかった」。そう語るンワディケは24日の準決勝で決めたPKのゴールに続き、2試合連続のゴール。「FWである以上、次に代表に呼ばれ続けるために、チームを勝たせるうえで自分の結果を出さないとダメ。自分の役割は少しできた」と総括する。
結果的に6-1と快勝した試合だが、そのなかで課題も見出す。「キープするときにボールロストがちょっと目立っていた。そこを自分のなかで課題として取り組んでいきたい」。“ロス五輪世代”としても、U-20W杯を終えた船越優蔵監督体制のU-20日本代表と、今夏に発足した大岩剛監督体制のU-22日本代表は、融合して2度目の活動。「自分たちの考えていることが合わないところはある。だけど、一週間活動してだいぶそれもよくなってきたという感覚」と、ひとつの手応えを口にした。
海外組を筆頭に、Jリーガーや大学生など多種多様なカテゴリの選手が混在。桐蔭横浜大で戦うンワディケは「3倍くらい違う。自分の感覚だと速い」とその肌感を明かす。「頭の回転もそうだし、自分がどこに動くとかの判断も強いられるスピードが速い」。より神経を研ぎ澄ませながら、世代トップの環境に身を置いている。
IBARAKI Next Generation Cup 2025では優勝を決めた。ンワディケがMVPを受賞。「自信はなかったけど……自分、けっこう雰囲気あるので(笑)。それもあって、もしかしたらあるかもみたいに思っていた」。9月の予選を戦ったこともあり、来年1月にサウジアラビアで行われる本大会に懸ける思いもある。「行きたい気持ちは強いですね」と、静かに力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
