º£ÅÙ¤ÎµÙ¤ß¤Ï²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤«


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

20Âå¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿Ç»É±¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤ÈÈ¾Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»Ò°é¤Æ¤È²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ÇµÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬µÁÉãÊì¤ËµÁ·»¡¢¤µ¤é¤ËÌäÂê¤ò»ý¤Á¹þ¤àÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊµÁËå¤Þ¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤ÎÁ´°÷¤¬¥¯¥»¥â¥ÎÂ·¤¤¡ªÍ£°ì¤ÎÌ£Êý¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤µ¤¨¤â·ëº§¸å¤ËÂÖÅÙ¤òÉ¿ÊÑ¤µ¤»¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÇ»É±¤µ¤ó¤òÊÎ¤í¤Ë¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ëÇ»É±¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡ª¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥¿¥«¥­ ¥ê¥ñÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¤¹


²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©


³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤í¤è¡Á


¤Ê¤ó¤À¤ªÁ°¡¡´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©


¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È¡Ê¤À¤¤¤Ö¡Ë°ã¤¦


É×¤Î¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ï²ÃÂ®¤·¡Ä


¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡ª


¤½¤ì¤¬¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÉã¿Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¡ª¡©


¡Ø²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤1¡Ù