ÉÂµ¤¤Ï¼£¤ë¡©¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¡©ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌë¡¿Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡Ê16¡Ë
ÀÝ¿©¾ã³²¤òÊú¤¨¡¢Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ØÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦²ÃÆ£¥ß¥â¥ê¡£
Æþ±¡¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤ï¤º¤«33kg¡£
ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶Ø»ß¡×¡Ö²ÈÂ²ÌÌ²ñ¤Ê¤·¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©¸Â¤À¤é¤±¤ÎËèÆü¡£²¿ÅÙ¤âÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÎÞ¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆ±¤¸ÉÂÅï¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ß¥â¥ê¤Î¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤â¤Ä¤ªÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ ¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤â¤Ä¤ª¡¿¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ ¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù