ReoNa ¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー³«ºÅÈ¯É½¡ª¡ØReoNaÆ°Ì®¡¦ÀÅÌ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤â¥¹¥¿ー¥È
ReoNa¤¬¡¢2026Ç¯7·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¡ØReoNa Live Tour 2026 ¡ÈDe:TOUR-Æ°Ì®-¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー
12·î27Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢ー¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ª±é¸å¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ç¹ðÃÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ØReoNa Æ°Ì®¡¦ÀÅÌ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÃÎ¡£
HEART¤«¤éÆ°Ì®¡¢ÀÅÌ®¤Ø
¤ª²Î¤È¤¤¤¦·ì±Õ¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢12·î23Æü¤Ë¤¢¤Þ¤ßFM¤ÇÀ¸½Ð±é¤ÎºÝ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¸Î¶¿³®Àû¥é¥¤¥Ö¡ØReoNa Free Live 2026 in ±âÈþÂçÅç ¡È¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØReoNa Live Tour 2026 ¡ÈDe:TOUR-Æ°Ì®-¡É¡Ù¤¬¡ØReoNa Æ°Ì®¡¦ÀÅÌ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2026Ç¯¤ÎReoNa¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ëÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ReoNa¡£Æ°Ì®¡¢ÀÅÌ®¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î²ó¤êÆ»¡ÊDe:TOUR¡Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¤â´Þ¤á¡¢2026Ç¯¤É¤³¤«¤ØÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëReoNa¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
01. Ì¿¤È¤¤¤¦ÉÂ
02. ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö
03. GG
04. R.I.P.
05. forget-me-not
06. ¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë Heaven in the Rain
07. À¸Ì¿´¹Áõ
08. Æú¤ÎÈàÊý¤Ë
09. ¥ª¥à¥é¥¤¥¹
10. SWEET HURT -Naked-
11. ·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë
12. ¤«¤¿¤Ã¤Ý¤Î·¤²¼
13. End of Days
14. ÇÔÁö
15. ³©
16. Debris
17. ¥³¡¦¥³¡¦¥í
18. HEART
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ReoNa Free Live2026 in ±âÈþÂçÅç¡É¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É
[2026Ç¯]
03/07¡ÊÅÚ¡Ë¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç³ÞÍøÄ® Camp¡õMusic, Koya Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-Æ°Ì®-
07/19¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Zepp Namba
07/20¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡¸©¡¦DRUM LOGOS
07/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda
08/08¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
08/10¡Ê·î¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
08/21¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/