¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖBTS¤ê¤ó¤¯¤¦³«Àß13¼þÇ¯µÇ°¡¡½»Ç·¹¾¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¶¥Áö¡×¤Ï27Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£28Æü¤Î4ÆüÌÜ¤Ï11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡È·Þ·â¡É¤ÎÉ½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ4R¡¢¥¤¥ó¤Î¹ÓËÒÆäº»¡Ê27¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¥À¥Ã¥·¥å5¥³¡¼¥¹¤«¤é¹¶¤á¤¿°ËÁÒ¸÷¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ºÀèÀ©¡£1ÁöÌÜ¤³¤½6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬2ÆüÌÜ¤Ï2Ãå2ËÜ¤È¤·¤Æ¡¢4ÁöÌÜ¤Çº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Û¤ÉÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤Î28¹æµ¡¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¡£
¡¡ÃæÂ¼ÍÍµ¤ÈÊÂ¤ÖÆÀÅÀÎ¨6.75¤Î14°Ì¤Ç·Þ¤¨¤ëÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Ï6¹æÄú¤ÎÁ°È¾2R¡£²ó¤êÂ¤â¾å¡¹¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Âç³°¤ò¹îÉþ¤·¤Æ½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Î¥ë¥Þ¤Î3ÅÀ¡Ê4Ãå°Ê¾å¡Ë¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¢¨½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï6.00¤È¿äÄê