¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬£²£·Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢à¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº»ö·ïá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç£²£°£°£·Ç¯¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬ÉÊÀî¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¡×¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÉÕ¤±¡¢ÍµÈ¤¬ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÊÀî¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÇä¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¤â¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©ÉÊÀî¡×¤Ê¤É¤Ç¥¤¥¸¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Æ¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¤Ã¤Æ¸À¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£°ÊÍè¡Öº£ÅÙ¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£