ReoNa、オールスタンディングツアー＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”＞開催決定。『ReoNa動脈・静脈プロジェクト』スタートも
ReoNaが、全国6都市を巡るオールスタンディングライブハウスツアー＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR（読み：ディトゥアー）-動脈-”＞の開催を発表した。
本発表は、2025年12月27日に愛知県芸術劇場 大ホールで行われたアルバムツアー＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞のファイナル公演にてアナウンスされた。
なお、終演後にはオフィシャルSNSで告知動画が公開され、「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」が立ち上がったことも同時に発表。
◆ ◆ ◆
HEARTから動脈、静脈へ
お歌という血液が、
あなたという身体に巡っていく
◆ ◆ ◆
上記のメッセージが発信されると、12月23日にあまみFMで生出演の際に発表した自身初の故郷凱旋ライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”＞、そして発表された＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”＞が「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」としてスタートしていくことが判明。まだ発表されていない企画もあるとのことで、続報を楽しみに待っていてほしい。
またファイナル公演終演後には、完走した＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”」のセットリストとプレイリストが公開された。
◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞
2026年
7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
ReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」にて最速先行受付がスタート。
受付期間： 2025年12月27日（土）21:00 〜 2026年1月12日（月・祝）23:59
受付URL： https://reonafc.com/arteries_ticket/
◾️＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞セットリスト
1.命という病
2.オルタナティブ
3.GG
4.R.I.P.
5.forget-me-not
6.ガジュマル Heaven in the Rain
7.生命換装
8.虹の彼方に
9.オムライス
10.SWEET HURT -Naked-
11.決意の朝に
12.かたっぽの靴下
13.End of Days
14.敗走
15.芥
16.Debris
17.コ・コ・ロ
18.HEART
▼プレイリストのリンク
https://ReoNa.lnk.to/Tour2025HEART
※未配信の「敗走」を除く
◾️＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞
日程：2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30
会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
料金：入場無料
※一部有料エリアあり
優先エリア： 6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫
優先エリアをReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売いたします。
受付期間：2025年12月23日（火）19:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59
受付URL：https://reonafc.com/shimayuiamami/
◾️3rdアルバム『HEART』
2025年10月8日（水）発売
購入：https://reona.lnk.to/HEART_AL
・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 / ￥8,800（税込）
・初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2758〜2759 / ￥4,400（税込）
・通常盤[CD] VVCL-2760 / ￥3,300（税込）
