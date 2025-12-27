ReoNaが、全国6都市を巡るオールスタンディングライブハウスツアー＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR（読み：ディトゥアー）-動脈-”＞の開催を発表した。

本発表は、2025年12月27日に愛知県芸術劇場 大ホールで行われたアルバムツアー＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞のファイナル公演にてアナウンスされた。

なお、終演後にはオフィシャルSNSで告知動画が公開され、「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」が立ち上がったことも同時に発表。

◆ ◆ ◆

HEARTから動脈、静脈へ

お歌という血液が、

あなたという身体に巡っていく

◆ ◆ ◆

上記のメッセージが発信されると、12月23日にあまみFMで生出演の際に発表した自身初の故郷凱旋ライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”＞、そして発表された＜ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”＞が「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」としてスタートしていくことが判明。まだ発表されていない企画もあるとのことで、続報を楽しみに待っていてほしい。

またファイナル公演終演後には、完走した＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”」のセットリストとプレイリストが公開された。

◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞ 2026年

7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00 チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込） ReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」にて最速先行受付がスタート。

受付期間： 2025年12月27日（土）21:00 〜 2026年1月12日（月・祝）23:59

受付URL： https://reonafc.com/arteries_ticket/

◾️＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞セットリスト 1.命という病

2.オルタナティブ

3.GG

4.R.I.P.

5.forget-me-not

6.ガジュマル Heaven in the Rain

7.生命換装

8.虹の彼方に

9.オムライス

10.SWEET HURT -Naked-

11.決意の朝に

12.かたっぽの靴下

13.End of Days

14.敗走

15.芥

16.Debris

17.コ・コ・ロ

18.HEART ▼プレイリストのリンク

https://ReoNa.lnk.to/Tour2025HEART

※未配信の「敗走」を除く

◾️＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞ 日程：2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

料金：入場無料

※一部有料エリアあり

優先エリア： 6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

優先エリアをReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売いたします。

受付期間：2025年12月23日（火）19:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59

受付URL：https://reonafc.com/shimayuiamami/

◾️3rdアルバム『HEART』

2025年10月8日（水）発売

購入：https://reona.lnk.to/HEART_AL ・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 / ￥8,800（税込）

・初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2758〜2759 / ￥4,400（税込）

・通常盤[CD] VVCL-2760 / ￥3,300（税込） ▲完全生産限定盤 ▲初回生産限定盤 ▲通常盤