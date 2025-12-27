UNISON SQUARE GARDEN、ニューシングル初回盤Blu-ray収録の＜“Ninth Peel” next＞ライブ映像トレイラー公開
UNISON SQUARE GARDENが2026年1月21日、シングル「うるわし／アザレアの風」をリリースする。最新アーティスト写真と同シングル初回盤Blu-ray収録ライブ映像のトレーラーが公開となった。
アーティスト写真は今までとは雰囲気が異なり、うるわしい仕上がり。新しいUNISON SQUARE GARDENが写真からもシングルからも堪能できる。
また、シングル「うるわし／アザレアの風」初回生産限定盤収録の『＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “Ninth Peel” next＞at Zepp Haneda(TOKYO) 2023.12.11』ライブトレイラーは、1周目のツアー＜TOUR 2023 “Ninth Peel”＞では披露されなかった楽曲が盛り込まれた＜TOUR 2023 “Ninth Peel” next＞から厳選されたカットで構成された4分間。＜TOUR 2023 “Ninth Peel” next＞が2年の時を経て収録となる。
また、シングル「うるわし／アザレアの風」のショップ別オリジナル特典の絵柄も合わせて公開された。詳細はオフィシャルサイトにて。
■21stシングル「うるわし／アザレアの風」
2026年1月21日発売
【初回生産限定盤(CD+BD)】TFCC-89801-89802 \6,800(税込)
【通常盤(CD)】TFCC-89803 ￥1,320(税込)
予約リンク：https://TF.lnk.to/USG_Uruwashi
▼CD収録内容 ※全形態共通
01 うるわし
(TVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌)
02 アザレアの風
(TVアニメ『うるわしの宵の月』エンディング主題歌)
▼初回生産限定盤BD収録内容
『＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “Ninth Peel” next＞at Zepp Haneda(TOKYO) 2023.12.11』
スカースデイル / 天国と地獄 / 恋する惑星 / BUSTER DICE MISERY / 23:25 / kaleido proud fiesta / ドラムソロ〜セッション / ここで会ったがけもの道 / アンチ・トレンディ・クラブ / きみのもとへ / いけないfool logic / カオスが極まる / もう君に会えない / 夏影テールライト / セッション / ミレニアムハッピー・チェーンソーエッヂ / 世界はファンシー / フレーズボトル・バイバイ / スペースシャトル・ララバイ / Invisible Sensation / ライドオンタイム / mix juiceのいうとおり
●ショップ別オリジナル特典
https://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/news/detail/6825
■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」＞
▼2025年
12月05日(金) 北海道・カナモトホール
12月07日(日) 北海道・旭川市民文化会館
12月14日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール
12月19日(金) 兵庫・アクリエひめじ
12月20日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
▼2026年
1月09日(金) 大阪・フェスティバルホール
1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール
1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール
1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール
1月23日(金) 宮城・サンプラザホール
1月25日(日) 新潟・テルサ
1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス
2月01日(日) 香川・レクザムホール
2月05日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2月06日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
2月11日(水祝) 東京・TOYOYA ARENA TOKYO
https://unison-s-g.com/tour2025-2026/
