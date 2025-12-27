TK from 凛として時雨、ソロ初の日本武道館公演を来年2026年12月27日開催決定
TK from 凛として時雨が来年2026年にソロデビュー15周年を迎える。これを記念して、同年12月27日に日本武道館公演を行うことが発表となった。ソロ活動としては初の日本武道館公演となる。チケットのofficial fan club「kalappo Lab.」会員先行受付は本日12月27日21:00より。
また、今年7月に1,000枚限定でリリースされて即完売となったLP『brain films -vinyl edition-』が、本日24:00より配信リリースされることも決定した。本作は、“どこにいてもレコードの音を気軽に聴けるように”という想いから、自身のスタジオで実際にアナログレコードを通した音源を基に、TK本人がマスタリングしたもの。アナログレコードの質感や空気をそのまま感じられる作品に仕上げられている。
さらに、今年4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』より「Whose World? Whose Blue?」のミュージックビデオが明日12月28日21:00にYouTubeプレミア公開されることも決定した。同ミュージックビデオは、映像監督のshuntaroが楽曲からインスパイアを受けて、映像化が実現したもの。理想と現実の狭間でもがきながらも、今いる場所やあるべき姿と向き合いながら、未来へ歩み出す男女2人の物語が描かれている。
■デジタルリリース『brain films -vinyl edition-』
2025年12月28日 配信開始
配信リンク：https://tkfromsigure.lnk.to/brainfilms
▼収録内容
01 daylily (recorded from vinyl)
02 sound_am 326 (recorded from vinyl)
03 introduction (recorded from vinyl)
04 like A moment (recorded from vinyl)
05 snow flurry (recorded from vinyl)
06 toiki -prologue- (recorded from vinyl)
07 whisper -epilogue- (recorded from vinyl)
08 5lies (recorded from vinyl)
09 kalappo (recorded from vinyl)
10 unravel -Instrumental for the 10th Anniversary- (recorded from vinyl)
11 pop eye (recorded from vinyl)
12 planet triangle (recorded from vinyl)
13 ephemeral mist -rhythmless mix- (recorded from vinyl)
14 Acoustic Installation (recorded from vinyl)
15 GRANT (recorded from vinyl)
16 Secret Sense (recorded from vinyl)
■TK from 凛として時雨 日本武道館公演
2026年12月27日(日) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
▼チケット
指定席 ￥8,800(税込)
指定席(高校生以下学割 ￥4,900(税込)
※本番日当日の時点で小学生から高校生の方が購入できるチケットです。
※身分証(小学生は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証)を必ずご持参ください。ご入場時に確認させていただく場合がございます。
身分証が確認できなかった場合、通常価格との差額をいただく場合もございますので予めご了承ください。
【official fan club「kalappo Lab.」会員先行(抽選販売)】
受付期間：12月27日(金)21:00〜2026年1月18日(日)23:59
https://tkofficial.jp/kalappolab
