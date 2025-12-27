「5年ぶりのイメチェン」ならコレーー！【40・50代】にハマる♡「最旬こなれボブ」

長く同じ髪型を続けていると、ふと変化がほしくなることも。とはいえ、大きく冒険するのは少し不安……。そんなときに頼れるのが、バランスのいいこなれボブです。長さを大きく変えなくても、質感やシルエット、色の差で、印象をガラッとアップデートできるのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品よく今っぽく見える最旬こなれボブをご紹介します。

質感で魅せるニュアンス外ハネボブ

ミルクティーベージュの柔らかな色味に、ぱつっとラインを残した外ハネボブ。コテでパーマ風に巻くだけで髪に表情が生まれ、ラフなのに洗練された雰囲気を漂わせます。艶のある質感が大人らしさを引き寄せ、無造作に動く毛束は今っぽさをプラス。トレンドを組み合わせた、こなれ感漂うボブに仕上がっています。

大人ボブへ！ モードにアップデート

ぱつっとラインが残ったボブに、暖色ブラウンを組み合わせたスタイル。丸みをつけすぎず、すっきりと縦に見せるシルエットが特徴です。厚みを残したまま毛先だけ軽く外に逃がすことで、モード寄りなのにほどよく抜け感のある印象に。大人らしい品のよさと今っぽさを両立したい人におすすめです。

レイヤーボブでさり気なく遊ぶ

まろやかなブラウンがベースのレイヤーボブ。トップは自然に内側へ入れてまとまりよく、ベースは軽く外ハネで動きをプラス。レイヤーの効果で視線が縦に流れるので、シルエットがすっきり整って見えるのも嬉しいポイントです。

柔らかく見える丸みシルエットのエアリーボブ

上品なオリーブブラウンのカラーに、レイヤーカットを合わせた丸みボブ。ふんわりとしたシルエットですが、ウエイト位置を低めに設定することで、落ち着いた大人らしさが漂います。カラーの柔らかさにレイヤーの軽さが合わさり、甘さと辛さとが絶妙なバランスに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nico_saki.0420様、@amimotoki様、@kitadani_koujiro様、@kzs_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里