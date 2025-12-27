今永虎雅VSエリドソン・ガルシア

ボクシングの前日本ライト級王者・今永虎雅（たいが、大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでライト級ノンタイトル10回戦に臨み、WBO世界スーパーフェザー級10位エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）に1-2の判定負け。プロ初黒星を喫した。戦績は26歳の今永が9勝（5KO）1敗。31歳のガルシアが23勝（14KO）1敗。

今永の進撃が、サウジアラビアで止まった。デビュー10戦目で初黒星。4回にボディーやアッパーで流れをつかんだかに見えたが、8回に強烈な右フックを被弾してダウンした。何とか立ち上がって、このラウンドはしのいだものの、1-2判定で屈した。

今永は10戦目にして初の海外での試合。当初は、WBA世界ライト級3位アルマンド・マルティネス（キューバ）と行う予定だったが、今月上旬にガルシアに変更になった経緯がある。「早く世界挑戦ができるチャンスの試合」と位置づけていた一戦で、痛恨のプロ初黒星を喫した。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」として開催。メインイベントには、今永と同門の井上尚弥（大橋）が登場。また、今興行を眼窩底骨折により欠場となった堤駿斗（志成）とは東洋大時代の同期。様々な思いを背負っていたが、厳しい現実に直面した。



