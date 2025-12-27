¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¡¢¡È30mÃÆ´Ý¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡É¤Î¿¿Áê¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·ºÍ¤À¡×³«»Ï18ÉÃ¤Î¾×·âÃÆ¤ËÀ¤³¦ÁûÁ³
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿³«»Ï18ÉÃ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò²þ¤á¤Æ²ó¸Ü¡£¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î´¶³Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ«Àî¤Î¡Ö30mÃÆ´Ý¥´¥é¥Ã¥½¡×
¡¡ABEMA¤Î¡Ø2025Ç¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Á±É¸÷¤È»îÎý¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î1Ç¯´Ö¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿1¤Ä¤¬¡¢2·î¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡ÊSheBelieves Cup¡Ë¤ÇMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Ã«Àî¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤ë¡£Å¨¿Ø¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Ã«Àî¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¡£30mµé¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤ï¤º¤«18ÉÃ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Åö»þSNS¾å¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤ê¤ãw¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÈà½÷¤ÏËÜÊª¤ÎÅ·ºÍ¤À¡×¡Ö19ºÐ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¤È¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡¡¼Â¶·¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤À¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Ã«Àî¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢¼«Á³¤È¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Î·öÁû¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ï¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Å·ºÍÈ©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤ÎÃ«Àî¤Ï¡¢11·î¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë¡¦1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¿ï½ê¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¡Ö2025Ç¯¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¡×¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö90ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯3·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ2027Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¡¢Ã«Àî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë