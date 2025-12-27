1000万円以上貯めている20代〜60代はどれくらい？【2025年更新】
貯蓄1000万円以上ある人は、どれくらい？自分の周りの人々がどれくらいの貯蓄があるかは、なかなか分からないもの。実際に「1000万円以上貯めている人」はどれくらいいるのか、データで見ていきましょう！
金融経済教育推進機構が発表した「家計の金融行動に関する世論調査」（2024年）の［単身世帯調査］と［二人以上世帯調査］のデータから、20代〜60代の一人暮らし、二人以上世帯それぞれのケース別に、ガイドが計算してみました。
※当記事の「貯蓄」とは、「金融資産」全体のことを指します。また、例えば翌日のカード引き落とし代など、日常的に使うために一時的に貯めているお金ではなく、将来のために備えている貯蓄や運用のためのお金をここでは「貯蓄」とします
一人暮らしの人のうち、30代12.7％、40代は21.0％一人暮らしの人のうち、20代〜60代まで、貯蓄が1000万円以上あると答えた人の割合は以下の通りです（データより、ガイド西山が計算）。
●20代……3.2％
●30代……12.7％
●40代……21.0％
●50代……23.8％
●60代……33.7％
一人暮らしの20代で、貯蓄1000万円以上は3％ほど。30代になると10％を超えています。「30代一人暮らしの10人に1人は1000万円以上貯蓄がある」と思うと、意外とたくさんいると感じるのではないでしょうか。
40代、50代になるとさらに増えて、4、5人に1人くらいの割合、60代では、3人に1人の割合です。
「一人暮らしでも、貯蓄が多い人がこんなに」と驚いた方もいるのでは？
二人以上世帯の人のうち、30代は18.4％、40代は24.0％では、二人以上の世帯ではどうでしょうか。20代〜60代まで、貯蓄が1000万円以上あると答えた人の割合は以下の通りです（データより、ガイド西山が計算）。
●20代……8.7％
●30代……18.4％
●40代……24.0％
●50代……28.4％
●60代……42.7％
二人以上世帯でも一人暮らしと同様に、年代とともに割合が上がっていて、各年代で一人暮らしの人よりも、1000万円以上の貯蓄がある割合が高いですね。
30代では5〜6家庭に1家庭、40代では4家庭に1家庭ほど、50代では3.5家庭に1家庭、60代では2.3家庭に1家庭の割合だと考えると、こちらも意外と多いと感じるかもしれません。
共働き世帯の方が、一人暮らし世帯よりも「1000万円以上貯蓄」の割合が多め各年代で、二人以上世帯は、一人暮らしよりも1000万円以上の貯蓄がある人の割合が高い結果でした。
二人以上世帯では、実家暮らしや共働きで収入が多いケースが考えられますし、子どもがいれば、将来の教育費として貯蓄を意識している家庭もあるでしょう。
ただ、二人以上世帯のなかには「わが家は貯蓄1000万円なんて、そんなにない……」と、驚いた方もいるのではないでしょうか。
二人以上世帯では、「二乗」が実にさまざまです。
働き手が2人以上いるか、子どもの有無、住宅ローンの有無、勤務先の住宅手当の有無、実家からの援助の有無、趣味などに大きなお金がかかっているかなどなど、収入や支出は千差万別です。
夫婦共働きで世帯収入が高くても、高額なマイホームを購入して多額の住宅ローン返済があったり、子どもの教育にたくさんお金をかけていたり、ちょっとした出費が積み重なっていたりと、収入の多さに対して、貯蓄がなかなか増えないケースもよく見られます。
一人暮らしなら家計がシンプルですが、2人以上になると、お金の入り口も出口も増えますので、要注意です。
お互いが貯めていたと思っていても、確認してみたら「もっと貯蓄があるかと思っていた！」と、全員が青ざめる場面もよくあります。みんなでお金について話し合いながら、貯蓄計画を進めていきたいですね。
自分が将来やりたいことを基準に、貯蓄計画を立てよう今回は参考情報として、1000万円以上貯めている人の年代別の割合をお伝えしました。さて、あなたの年代では、いかがでしたか。
貯蓄額については、よほどの仲でない限り、知人や友人には話さないものです。「お金が全然ない」と言っている友人が、実は1000万円以上持っているケースも十分ありえるのです。
「みんなもお金ないみたいだし……」と周りの声を基準にするのはやめましょう。ぜひ、自分や家族の目標や夢を基準にして、それぞれの家庭で貯蓄計画を立てていきたいですね。
文：西山 美紀（ファイナンシャルプランナー）
出版社に勤務し、編集・マーケティングに携わった後、フリーライターとして独立。女性誌やビジネス誌などで、貯蓄法や子育てにかかるお金の貯め方などをテーマに取材し、原稿・コラム執筆などを行っている。
(文:西山 美紀（ファイナンシャルプランナー）)