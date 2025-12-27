【都道府県版】街の魅力度ランキング！ 2位「神奈川県」を抑えた1位は？【2025年】
大東建託は、全国47都道府県に居住する20歳以上の男女18万2805人を対象に調査を実施し、「いい部屋ネット 街の魅力度ランキング2025＜都道府県版＞」として発表しました。本記事では、そのランキング結果を紹介します。
【40位までのランキング結果を見る】
順位の内訳を見ると、居住者評価では4位（昨年3位）、非居住者評価では2位（昨年2位）と、住んでいる人・住んでいない人双方から高い評価を得ています。特に非居住者評価2位は、1位の福岡県に次ぐ高い順位です。総合3位の東京都が非居住者評価10位（昨年11位）であることと比較すると、神奈川県のバランスの取れた評価が、3年連続の総合2位という安定した結果につながっているようです。
居住者評価では3位（昨年2位）、非居住者評価では1位（昨年1位）と、住んでいる人・住んでいない人双方からトップクラスの評価を得ています。調査によると、特に非居住者評価では、「仕事で行ってみたいと思う」が1位、「住んでみたいと思う」「住みやすそう」「食べ物がおいしい」で2位と、多方面で高い評価を得ていることがわかります。
(文:田中 寛大)
2位：神奈川県3年連続で2位にランクインしたのは「神奈川県」でした。洗練された都市部の横浜をはじめ、歴史ある鎌倉、自然豊かな箱根や湘南など、多彩な魅力を持つエリアが共存しています。
1位：福岡県1位に輝いたのは「福岡県」でした。これで4年連続の首位となります。九州最大の都市として発展する一方、博多ラーメンやもつ鍋に代表される豊かな食文化でも全国的に知られています。
