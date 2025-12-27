【「ハンサムライブ」ゲネプロレポ】20年間の想いが“聖地”で集大成へ 過去オマージュや久々披露曲も…総勢27人が刻む感謝のステージ
【モデルプレス＝2025/12/27】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」通称「ハンサムライブ」の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が、12月27日、28日の2日間にわたり、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。ここでは、初日公演前に行われたゲネプロの様子を、その熱量とともにレポートする。【※ネタバレあり】
【写真】アミューズ俳優が豪華集結 20周年「ハンサムライブ」出演者の圧巻ビジュアル
「ハンサムライブ」は2005年にスタートし、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど、俳優ならではの表現を追求しながら歴史を重ねてきた。これまで数々のスターを輩出してきた本イベントは、今年で20周年を迎える。節目となる今回は、チーム・ハンサム！の“聖地”ともいえるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催。ライブタイトルの「ZERO」には、「20周年をもって歴史に一度幕を下ろす“ピリオド”としての0という意味と、支えてくださったお客様にとっての“0番”であり続けたい」という願いが込められている。
出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の22人と、歴代ハンサムメンバーである、石賀和輝、風間由次郎、胗澤貴フィコ、吉村卓也、渡部秀の5人。総勢27人が世代を超えて、一堂に会する。
「ハンサムライブ」がパシフィコ横浜で開催されるのは、2014年以来11年ぶり。本公演は“タイムトラベル”をテーマに、これまで積み重ねてきた歴史を楽曲、衣装、VTR、そして演出を通して振り返っていく構成となっている。
オープニングは、時計やトランプを用いた2012年公演のオマージュ演出からスタート。「まずは水田航生！」という、今や恒例となった呼び込みとともに水田がトップバッターで登場すると、若手から先輩メンバーまでが、かつて親しまれてきたペアやユニットで次々と姿を現す。クライマックスでは、長年「ハンサムライブ」を象徴する存在としてステージに立ち続けてきた小関が、10年来の仲間・松岡の合図でステージ下からせり上がり登場。2012年公演と同様に「THIS IS THE TIME」で幕を開けた。始まりを予感させる歌詞が印象的なこの楽曲は、全22人の歌声が重なり合うことで、パシフィコ横浜という大舞台に確かな“始まりの合図”を刻み込んだ。
続く2曲目は「THRILL」。歴代のハンサムメンバーが歌い継いできた定番ユニット曲が、炎の演出とともに新たな表情を見せる。ステージ全体や階段を大きく使ったダンスフォーメーションは、大人数ならではの迫力を生み、楽曲の魅力を一段と引き上げた。楽曲終盤、猪塚が「さぁ始まりました！『ULTRA HANDSOME LIVE』！皆さん最高の笑顔で楽しんでいってください〜！」と呼びかけると、会場は一気に温度を上げ、定番曲「ベストスマイル」へ。松岡の「まずは壮ちゃんから！」の合図で平間が伸びやかな歌声を響かせると、メンバーはタイトル通りの“ベストスマイル”を浮かべ、会場には多幸感が広がった。クールなオープニング2曲から一転、顔を見合わせ笑い合いながら歌う姿は、「ハンサムライブ」という空間そのものを象徴する光景だった。
「ハンサムHistoryメドレー」では、「PARTY RIDE」「So Free!」といったライブ定番曲が続き、会場の熱気はさらに高まる。「YES! WE CAN!」は久々の披露となり、岩崎、徳永、林、東島、山崎といったフレッシュなメンバーが新たな息吹を吹き込みながら、大切に歌い繋いだ。20年間の歩みを感じさせるメドレー構成が、世代を超えた“今”のハンサムを鮮やかに映し出す。
その余韻の中で披露されたのが、太田、小関、福崎、松岡、溝口による「Actions Over Words」。同楽曲は「HANDSOME FILM FESTIVAL 2017」以来の披露となり、繊細な動きや表情、そして芯のある歌声によって、彼らの表現力の幅を存分に感じさせた。
歌やダンスだけでなく、バンド演奏も「ハンサムライブ」の大きな魅力の1つ。2021年に結成された「ハンサム」初のバンド・CONFLICTによる「SEIZE THE DAY」では、ギターの鈴木仁を除く、ベース・渡邊圭祐、ドラム・細田佳央太、ボーカル・甲斐翔真の3人が久々に集結。力強いリズムに甲斐の伸びやかな歌声が重なり、楽曲の途中では背中合わせになる渡邊と甲斐を見て、細田が思わず笑みを浮かべる場面も。音でつながる絆が、ステージ上に確かに存在していた。
さらに、ファン待望の猪塚による「猪ティーハニー」も、13年ぶりに復活。聞き馴染みのあるイントロとともに、真っ赤な衣装に身を包んだ猪塚が登場するサプライズは、20周年という節目ならではの特別な瞬間となった。
また、同公演には歴代ハンサムメンバーも続々と登場。「君だけのHERO」では猪塚、松島に加え、風間、胗澤、吉村が参加し、オリジナルメンバーが数年ぶりに揃う貴重なステージが実現した。「振り向いて…トゥナイト」には石賀和輝が、「sHi-tai!」には渡部が加わり、先輩たちと肩を並べてパフォーマンスする後輩メンバーの表情には、喜びと誇りがにじんでいた。
VTRでは、新原、福崎、細田、東島が“タイムトラベル”を通して「ハンサムライブ」の軌跡を辿る。過去の公演会場へとタイムスリップすると、当時の衣装を纏った先輩メンバーが登場し、懐かしい演出や“小ネタ”が次々と蘇る構成に。長年応援してきたファンはもちろん、最近「ハンサム」を知った人にとっても、その歴史と魅力を一気に体感できる時間となっていた。
このほかにも、「ハンサムライブ」20周年公演には、“ファン感謝祭”という言葉に相応しいファンにとって胸熱な演出や楽曲が多数用意されている。ゲネプロを経て、その完成度と熱量は本番でさらに高まることを予感させた。（modelpress編集部）
◆「ハンサムライブ」20周年公演、総勢27人が出演
◆「ハンサム」が11年ぶり"聖地"パシフィコ横浜へ
◆各世代が歌い継ぐ歴代楽曲
◆歴代ハンサムメンバーも登場
