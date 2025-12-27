¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µ­Ç°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µ­Ç°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖBlock2ÂÐ±þ¿··¿¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿··¿¥á¥¬¥ß¤¬Å¸³«¡£¥·¥¹¥¿ーÉ÷¤Î°áÁõ¤Ë¥Ø¥¤¥íー¤òÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡TYPE¡§A·¿¤Ï2Ãú·ý½Æ»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TYPE¡§B·¿¤ÏÀÜ¶áÀï¤¬ÆÀ°Õ¤½¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç·õ¤ä¥Ï¥ë¥Ðー¥É¤Ë¤Ê¤ëÉð´ï¤¬ÆÃÄ§Åª¡£

¡¡TYPE¡§C¡õD·¿¤ÏBlock2-SÁÇÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µ­Ç°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama