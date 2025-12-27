¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖBlock2ÂÐ±þ¿··¿¥·¥êー¥º¡×¤ÎÅ¸³«¤¬·èÄê¡Ú#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 12·î27Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖBlock2ÂÐ±þ¿··¿¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿··¿¥á¥¬¥ß¤¬Å¸³«¡£¥·¥¹¥¿ーÉ÷¤Î°áÁõ¤Ë¥Ø¥¤¥íー¤òÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡TYPE¡§A·¿¤Ï2Ãú·ý½Æ»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TYPE¡§B·¿¤ÏÀÜ¶áÀï¤¬ÆÀ°Õ¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç·õ¤ä¥Ï¥ë¥Ðー¥É¤Ë¤Ê¤ëÉð´ï¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¡¡TYPE¡§C¡õD·¿¤ÏBlock2-SÁÇÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹9¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û
¡Ú¿·¥·¥êー¥º¸ø³«¡Û- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 27, 2025
BULLET KNIGHTS¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¤¥»Àî¥ä¥¹¥¿¥«»á¤Ë¤è¤ë
Block2ÂÐ±þ¤Î¿··¿¥·¥êー¥º¤ò¸½ºß±Ô°Õ³«È¯Ãæ¡ª
Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ pic.twitter.com/un9htDbyRZ
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama