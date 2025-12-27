8人組グループ・timeleszの橋本将生さん（26）、猪俣周杜さん（24）、篠塚大輝さん（23）が3人で新CMに出演。2026年に頑張りたいことを明かしました。

今回、3人は『チキンラーメン』の新CMに起用され、『ひよこちゃんたち誕生 篇』に出演。“ひよこちゃん”の着ぐるみに入り、歌を歌ったり羽をパタパタさせたり、ラーメンをすするシーンの撮影に臨みました。

■「“国民的アイドル”を目指す」2026年に頑張りたいこと

インタビューでは、2026年の抱負について質問。橋本さんが「まずはグループじゃない？」と話すと、猪俣さんも「そうね」と同調し、篠塚さんは「“国民的アイドル”を目指す。そのために歌もダンスもそうですし、バラエティーだったり、もろもろたくさんのことを特に僕たち3人はやらなきゃいけないので、そこは2026年だけではないですけど、2026年も頑張っていきたいなと思っています」と意気込みました。

個人の目標としては、篠塚さんが「新しいことに挑戦したいな」と明かし、「勉強とかで結構俺は逃げていた分野が多いから、偏った分野しか勉強してこなかったのよ。数学とかしかやってこなかったから、色々な番組に出たり、社会で生きていく上で、知識をつけた方が役に立つから、色々な知識をつけたい」と語りました。