大手芸能事務所アミューズの若手男性俳優陣が集まる「チーム・ハンサム！」が２７日、横浜市のパシフィコ横浜国立大ホールでエンタメライブ「Ａｍｕｓｅ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＵＬＴＲＡ ＨＡＮＤＳＯＭＥ ＬＩＶＥ ２０２５“ＺＥＲＯ”」（２８日まで、同ホール）の初日を迎えた。

同ユニットは２００５年から活動している総合エンタメ軍団で、「ファン感謝祭」と位置付けるライブなどのイベントごとに集結。公開された最終通し稽古では、これまでの歴史を振り返るような演出やメドレー曲など、日頃は俳優業を主戦場とするハンサム達がボーイズグループさながらの歌とダンスを披露した。

活動開始から２０周年の今回、節目で歴史に一度幕を下ろすライブとなっている。初日の公演前には会見を行い、２２人のハンサムメンバーが壇上へ。細田佳央太（２４）は「僕が初めて出たのは１５周年の時。歴史の重みを感じながら舞台に立ています。最後までやりきりたい」と意気込み。小関裕太（３０）は「２００５年から始まったハンサムライブですが、自分は小学生のころから客席から見ていたので（初参加の）２０１２年も憧れを持って参加しました」と思い出を語った。

最年長の猪塚健太（３８）は「楽曲も昔のものから今のものも詰め込んで『エモエモな公演』になっている。それをみんなでかみしめて、皆さんを楽しませることができれば」と力を込めた。