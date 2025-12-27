King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¡¢¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¡ÖKing ¡õ Prince¤¬²ò»¶¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂçÁÒÃéµÁ
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î2·î14Æü¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Î¸Ä¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢King ¡õ Prince¤¬²ò»¶¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢2¿Í¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë¤È¤«°ìÀÚ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤·¡¢³èÆ°¤È¤«»Å»ö¤ÎÍ¥Àè¤ÏKing ¡õ Prince¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£King ¡õ Prince¤¢¤Ã¤Æ¤Î±ÊÀ¥Î÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¡Ê¹â¶¶¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë³¤¿Í¤â¸Ä¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÎÁÛÄê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ïµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ä¤È¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Î¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò»£¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î1·îËö¤°¤é¤¤¤Ë¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎURL¤ò¶¦Í¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸á¸å9»þ30Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
