＜性格ワルい？＞里帰り出産した義妹。8ヶ月たった今でも毎月2週間滞在！⇒実家に頼りすぎじゃない？
出産時やその後の育児でも、実家に帰って親を頼ることができるママもいます。その一方で、実家が遠く家事も育児もすべて自分たちで行うママも。そのような経験をしてきたママは、頻繁に親を頼っている人を見ると複雑な気持ちになるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『義両親とは敷地内同居、子どもは2人。そんななか、義妹が1人目を里帰り出産。8ヶ月たった今でも、毎月2週間は実家に滞在している。しかも、実家にいる間は家事も何もしないで、自分の用事をすませたいがためにわざわざ親に子どもを預けて、自分は出かける。私は義母たちにはあまり預けられなかった。だから、そんな義妹の姿を見せられて、義母から「一緒に夕飯を食べよう」とお誘いがくるとモヤモヤ。私はワンオペで家事も育児もしているのに、楽している人を見るとイラつく。こんな私は性格が悪いの？ この先も続くと思うとうんざり』
義妹の実家依存はこれからも続く……
『悪いけれど、小姑の実家依存は義母が生きている限り続くと思うよ』
『小姑は、この先も実家に入り浸るよ。なんなら親が亡くなった後でも「ここは私の実家だから」とやってくる』
義両親と敷地内同居をしている投稿者さんは、義妹の姿を見かけることも多いのでしょう。その度にイライラするのでしょうが、「この先も義妹は実家に帰ってくるよ」との意見が見られました。義妹にとっては生まれ育った家ですから、自分の家のように思っているかもしれませんね。両親が亡くなった後でも実家を訪れるとなれば、この先も投稿者さんと義妹の関わりは続きそうです。
敷地内同居を解消すれば、義妹に会わずにすむ
『義実家や義妹とのモヤモヤは近いから起こること。嫌なら距離を置くのが1番』
『これからもずっと続くよ。ストレスがたまるよね。私だったら同居を解消したいところ』
義妹の様子が目に入ってしまうのは、投稿者さんが義実家の近くに住んでいることも原因の1つでしょう。敷地内同居は金銭的な負担が少ないなどのメリットもあったかもしれませんが、甘える義妹やそれを受け入れる義両親にイライラするならば、距離を置く方法もあります。敷地内同居を解消して、投稿者さん一家が引っ越すということですね。でもこれには多額のお金がかかります。そこまでして義妹や義両親と離れたいと思うのであれば可能でしょうが、そう簡単なことではないかもしれませんね。
義実家と自分は別の家庭。割り切って生活していこう
『イライラするのはわかるけれど、知らん顔に限る。ただ、義両親がこの先体調崩したりしたときに、義妹が投稿者さん家族に頼ってくるかもしれないから、今から予防線を張っておかないとね。義妹とは関わらない、仲よくしない』
『イラつくなら仲よくしなければいいんだよ。義妹に対していい義姉になる必要はないんだから。自分の家族のことだけ考えて暮らしたらいいの』
『敷地内同居だと嫌なことも目についちゃうけれど、よその家のことと割り切って、できるだけ見ないようにする方がいいと思う』
同じ敷地に家があるために、義妹や義両親の生活が目に入ってしまうのは仕方ありません。でも、それにいちいち反応するのは疲れてしまいますし、何よりも苛立ちが大きくなってしまいますね。義実家とはいえ投稿者さんの家庭とは別ですから、「ご近所さん」のような感覚で遠くから見ていたらよいのではないでしょうか。義妹や義両親からお誘いがあったとしても、それに付き合ういいお嫁さん、いいお義姉さんでいることもなさそうです。丁重に断り、できるだけ関わらないようにすることで、投稿者さんのイライラも軽減されるかもしれません。