◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子 SAGA久光スプリングス3―2岡山シーガルズ（27日、SAGAアリーナ）

SAGA久光が岡山に25―21、23―25、23―25、25―22、15―4で逆転勝ちした。安定したサーブレシーブとスパイクレシーブで守備を統率したリベロの西村弥菜美（25）が今季2度目のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。通算15勝4敗としたSAGA久光の順位は2位のまま。3勝16敗の岡山も12位のまま。両チームは28日も同アリーナで対戦する。（記録は速報値）

SAGA久光は12月のリーグ中断期間中に行われた天皇杯・皇后杯全日本選手権ファイナルラウンドで4大会ぶりの優勝を目指しながら、準々決勝でヴィクトリーナ姫路に敗れた。「皇后杯で負けた悔しさを忘れず、今後リーグで上位をキープして勝ち続けるためには、もっと成長しなければいけません」。リスタートの一戦を辛勝で飾ったキャプテンの栄絵里香（34）は満面の笑みを封印して、前を見据えた。

セットカウント1―2からタイに戻して迎えた最終第5セット。SAGA久光の選手たちに、ようやくエンジンがかかった。攻撃の起点となったのは中島咲愛（26）だった。後衛での安定したレシーブでセット序盤からリズムをもたらし、連続得点を呼び込んだ。

この日はオルガ・ストランツァリ（29）の調子が上がらない中、2セット目の途中から中島がコートに入った。昨季は故障に苦しみ、今季も開幕直後にひじを痛めるなど本来のパフォ−マンスを発揮できない日々が続いた。試合勘が戻らない難しさも抱えながらプレーする中島について、中田久美監督（60）は奮起を促す意味も込めて、こう口にしたことがある。

「接着剤と言いますか…チームの軸となって、中島がコートに入れば『何とかしてくれる』と思われるようになってほしい。決して派手さはないけれど、人を生かすとか、人のために自分が犠牲になれるとか…そういう選手って、チームスポーツの中では必要なんです。私はそれを中島に期待をしています」

その思いに応えるように背番号「5」はゲームチェンジャーとなった。「今まで入った時に1本目で決めきれないことが多かったので、今日は絶対に決めたかった」。要所で決定打を繰り出すなど42打数16得点。北窓絢音（21）とともにレフト側からの攻撃を機能させた。

持ち前のディフェンスだけでなく、オフェンスでも輝いた。その貢献度の高さは、中田監督の「我慢の試合で、中島が活躍してくれたことは戦力的にも大きいです」とのコメントにも表れた。期待の大きさゆえに「まだまだ私からしたら、もう少し存在感があってほしいなと思いますけど（笑）…彼女が頑張って助かったところもたくさんありますし、常に安定した力を発揮してほしい」と付け加えることも忘れなかった。

少数精鋭で戦う中、戦力的という意味でプラス要素が多いのがセッター陣だろう。10月18日のクインシーズ刈谷戦で脚を負傷した新戦力の籾井あき（25）が2枚替えで約2カ月ぶりに戦列復帰を果たした。同じく2枚替えでコートインした万代真奈美（27）は粘る岡山を突き放した第5セット、両サイドへバランス良く配球しながら勝利への道筋を描いた。

主戦の栄を含めた三者三様の司令塔と、中島が本来の姿を取り戻したスパイカー陣のコンビネーションが深まれば、年明け以降、さらにシーズン終盤の戦いに向けて展望が開ける。（西口憲一）

※SAGA久光のスターティングメンバー（第1セット）

■セッター 栄絵里香（34）

■オポジット ステファニー・サムディ（27）

■アウトサイドヒッター 北窓絢音（21）、オルガ・ストランツァリ（29）

■ミドルブロッカー 荒木彩花（24）、平山詩嫣（25）

■リベロ 西村弥菜美（25）