獅子座の2026年は「古い自分を脱ぎ捨て、新たなステージへ」……恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の獅子座さんは「アップデート」がキーワードとなる、変革と成長の1年です。これまでの自分を一新し、より進化した姿へと生まれ変わっていくタイミング。古い殻を破り、新しい自分と出会う冒険の旅が始まります。

それでは、獅子座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■獅子座 2026年の総合運

◎古い自分を脱ぎ捨て、新たなステージへ

2026年は、あなた自身を「アップデート」していく変革の1年となりそうです。上半期は「解放」のエネルギーが強く働き、これまで抱えていた重荷や縛りから自由になれる時間が訪れます。「もう手放してもいいかな」と感じていたものがあれば、この機会に思い切って決別してみてください。心が軽くなり、新しい風が吹き込んでくるのを感じられるはずです。

下半期は「ステージアップ」の流れが加速していきます。上半期に身軽になった分、より高い場所へと駆け上がっていける予感。これまで手が届かないと思っていた目標や、夢見ていた世界が、ぐっと近づいてくるでしょう。

自分を更新し続けることを恐れないでください。2026年は、より輝かしい未来へ向けて自分自身をバージョンアップさせていく、エキサイティングな1年となるはずです。

（監修：橘 美箏）